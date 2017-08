Employés suspendus à l'Enfant-Jésus: le CHU défend sa décision

La nouvelle mise au jour par Le Soleil mardi a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Une pétition demandant la révocation des suspensions, dont la durée varie de trois à huit jours, a d'ailleurs été lancée en milieu de semaine. En début de soirée jeudi, elle avait récolté près de 8000 signatures. La Société protectrice des animaux (SPA) de Québec a également dénoncé la décision du CHU de Québec.

Plongée en pleine crise, la direction de l'établissement a publié un communiqué en fin d'après-midi jeudi.

«Le CHU a toujours prôné l'engagement social, le dévouement et le civisme de ses employés. La générosité et l'empathie derrière le geste de secourir un chien sans surveillance dans une voiture par une journée chaude sera toujours un geste comportant une bonne intention. Nous avons à coeur la santé des animaux et permettons même leur présence à certains endroits désignés, notamment pour des programmes de zoothérapie, avec autorisation préalable et selon des critères précis», écrit le CHU de Québec.

Toutefois, poursuit l'établissement, «tout acte, si bien intentionné soit-il, se doit de respecter les règles et politiques en vigueur dans un hôpital, ce qui garantit la sécurité des lieux et des usagers, en conformité avec notre mission de secourir nos patients».

Ces règles, ajoute le CHU de Québec, «ne peuvent faire l'objet de compromis, plus particulièrement, dans certains endroits où du matériel est destiné à différentes unités de soins et dans certains processus de travail». «Des vies humaines peuvent en dépendre. L'intégrité et la qualité des soins à nos patients ont été mises à risque, ce qui n'est pas acceptable dans notre établissement», plaide-t-il avant de confirmer que des discussions sont actuellement en cours avec les instances syndicales.

L'endroit où les employés ont amené le chien pour l'hydrater et le rafraîchir en attendant les policiers est en fait le service de messagerie, qui reçoit notamment des glacières - fermées - contenant des spécimens biologiques.