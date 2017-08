 Suspensions pour avoir aidé un chien: le CHU de Québec invité à revoir sa décision 

«La SPA de Québec n'a pas été impliquée et ne connaît pas tous les détails de cette histoire, mais nous sommes déçus de constater que des gens bien intentionnés, qui voulaient porter assistance à un animal qu'ils croyaient en danger, aient subi une telle sanction», a commenté l'organisme sur sa page Facebook, mercredi matin.

Au bout du fil, le porte-parole de la SPA de Québec, Félix Tremblay, a en remis. «On ne comprend pas qu'ils puissent avoir été sanctionnés aussi sévèrement. [...] Oui, c'est un hôpital, et on est conscient que ce n'est pas la place pour amener un chien, mais on pense qu'il s'agissait de circonstances exceptionnelles et que ça méritait une réponse exceptionnelle», a réagi M. Tremblay.

D'autant, a-t-il souligné, que «le chien aurait été amené dans un lieu où sa présence n'avait pas vraiment d'incidence sur la santé des patients».

Le 5 juillet, deux employés de l'Enfant-Jésus ont vu un chien qui semblait suffoquer dans un véhicule stationné près de l'établissement. Ils ont alors abaissé une fenêtre laissée légèrement ouverte pour récupérer l'animal, puis sont rentrés avec lui dans l'hôpital pour lui donner de l'eau.

Outre ces employés, deux autres personnes travaillant au service de messagerie, où le chien avait été amené pour être rafraîchi et hydraté, ont été punis. La durée des suspensions imposées aux quatre employés plus tôt en août varie entre trois et huit jours.

Les employés auraient agi à l'encontre de la politique de l'établissement sur les heures de visite aux usagers hospitalisés, qui stipule que «l'accès aux animaux domestiques est strictement limité aux chiens guides et aux chiens accompagnateurs pour les usagers hospitalisés, les proches aidants et les visiteurs atteints d'un handicap».

«L'accès aux chiens en socialisation est strictement interdit, sauf ceux autorisés dans le cadre du programme de zoothérapie», indique encore la politique.

Selon un porte-parole du CHU de Québec, Jean-Thomas Grantham, «le chien s'est retrouvé dans un endroit inapproprié, où il pouvait y avoir des risques concernant l'hygiène et la salubrité».