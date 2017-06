Injonction contre le Centre Énergie Alpha de Québec et Patrice Trudeau

«Mes connaissances m'ont mené à créer l'Aphamagnetix et l'AlphaSport en mars 2015. L'Alphamagnetix est principalement une fusion de l'Alignement Alpha et du biomagnétisme, tandis que l'AlphaSport, qui est une sous-branche de l'AlphaMagnetix, regroupe des techniques visant l'amélioration des performances des athlètes», explique-t-il.

Sur son site internet, Patrice Trudeau se présente comme praticien «Alphamagnetix» et dit se spécialiser dans «l'Alignement Alpha Lung-Yo» et le «biomagnétisme médical».

Les trois ordres professionnels expliquent dans un communiqué diffusé mercredi qu'ils ont enquêté sur la pratique de Patrice Trudeau au cours des derniers mois. Au terme de leur enquête, plus d'une centaine d'accusations de pratique illégale de la médecine, de la physiothérapie et de la chiropractie ont été déposées contre M. Trudeau et le Centre Énergie Alpha de Québec.

Ailleurs sur le site, on définit l'Alphamagnetix comme «une nouvelle pratique qui est une fusion ainsi qu'une évolution d'un ensemble d'anciennes et de nouvelles connaissances». «Elle puise ses sources dans la physique quantique, les neurosciences appliquées, la médecine chinoise, les enseignements au sujet du corps énergétique et le bouddhisme tibétain. Elle est aussi inspirée des nombreuses années d'expérience combinées de divers praticiens, scientifiques et professionnels oeuvrant dans les pratiques de santé et de médecines alternatives», précise-t-on.

Selon la preuve présentée devant la Cour supérieure, Patrice Trudeau «sollicite des clients, les reçoit, cible ses interventions, applique un traitement tout en procédant à des manipulations vertébrales et articulaires». Or ces manipulations sont réservées aux membres des ordres professionnels des médecins, des physiothérapeutes et des chiropraticiens, ont plaidé les demandeurs devant le juge Martin Dallaire.

Pour le tribunal, l'urgence de la situation commandait d'accueillir la demande d'injection interlocutoire provisoire déposée par les trois ordres professionnels. «Selon les rapports d'experts, les manoeuvres auxquelles se livrent les défendeurs présentent un certain degré de dangerosité», souligne le juge Dallaire.

Au bout du fil, mercredi, Patrice Trudeau a fait part de son intention de déposer une demande de rétraction du jugement, notamment en raison du fait qu'il a été informé tardivement de la date de l'audience de la demande d'injonction, où il ne s'est pas présenté. «On a reçu un volumineux document à 18h le vendredi. [...] C'est inacceptable de s'attendre à ce que je puisse rejoindre un avocat et présenter une défense juste et équitable pour le mardi 14h!» a pesté M. Trudeau, qui a du reste préféré ne pas commenter le fond de l'affaire «pour le moment».