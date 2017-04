Absence de médecin au Jeffery Hale: Barrette renvoie la balle au CIUSSS

En entrevue au Soleil, lundi, le co-porte-parole du Regroupement des omnipraticiens pour une médecine engagée (ROME), le Dr Simon-Pierre Landry, imputait au «plan Barrette» les ruptures de services observées dans les urgences de certains hôpitaux du Québec, notamment au Jeffery Hale en fin de semaine. Le ministre Barrette a sorti les médecins de famille des hôpitaux en les obligeant à faire de la prise en charge, dénonçait, entre autres, le Dr Landry.

Le co-porte-parole du ROME s'en prenait aussi à la bureaucratie centralisée du ministère de la Santé, qui empêcherait l'offre de services médicaux de bien s'arrimer à la demande en soins locale.

Selon le ministre de la Santé, la situation vécue au Jeffery Hale relève plutôt d'un «problème logistique» qui appartient au DRMG du CIUSSS de la Capitale-Nationale. «Vous savez qu'il y a un régime d'activités médicales particulières (AMP), et l'urgence est la première AMP qui doit être remplie», a rappelé le ministre en mêlée de presse, mardi, ajoutant que c'était au DRMG du CIUSSS de «prévoir ces horaires-là».

«Il n'y en a plus de découvertures d'urgence, sauf très rarement parce qu'il y a des AMP qui sont gérées par les DRMG. Pourquoi il n'y a personne qui a été prévu là [au Jeffery Hale, entre 16h et 20h samedi]? Il faudrait voir avec eux, ça m'étonne moi aussi», a dit le ministre Barrette.

Au CIUSSS, on expliquait lundi les découvertures régulières dans les urgences du Jeffery Hale et de Saint-Marc-des-Carrières (en moyenne cinq fois par mois durant la dernière année) simplement par un manque d'effectifs.

Vrai que les AMP sont gérées par les DRMG, mais seulement «sur papier», explique le Dr Simon-Pierre Landry, qui est chef de l'urgence de Sainte-Agathe-des-Monts. «Moi, mon DRMG, il n'a pas le droit de me donner des AMP qui ne sont pas de la prise en charge! C'est une directive ministérielle! [...] Le ministre a resserré son contrôle sur la gestion des ressources humaines, et là, il lance la patate chaude aux DRMG, qui pataugent dans le délire bureaucratique ministériel», résume le Dr Landry.

Au Parti québécois, on souligne que l'hôpital du Jeffery Hale n'est pas situé dans une région éloignée qui aurait de la difficulté à attirer des médecins. «Il s'agit d'un établissement situé en plein milieu de Québec. On comprend donc qu'il y a de gros problèmes dans l'organisation du travail. Et le responsable ultime de l'organisation du travail, c'est le ministre de la Santé. C'est ça, le résultat de la réforme Barrette, après trois ans? Une urgence fermée en plein milieu de la capitale nationale par manque de médecins?» a commenté la députée Diane Lamarre, qui demande au ministre de s'engager à ce qu'il y ait une garantie de services à l'hôpital Jeffery Hale. Avec Simon Boivin