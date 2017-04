Méga-hôpital: première pelletée de terre en mai

(Québec) Les travaux de la première phase du nouveau complexe hospitalier du CHU de Québec, qui consiste en la construction du Centre intégré de cancérologie (CIC), débuteront en mai, au plus tard en juin, a-t-on annoncé mardi.

Construit au coût de 652,4 millions$ sur le site de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le CIC offrira un service de radio-oncologie «à la fine pointe» aux patients cancéreux de la grande région de Québec et de l'est de la province (examens et traitements), a précisé le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, en conférence de presse.

La fin des travaux et la mise en service du CIC sont prévues pour décembre 2020. Aucune interruption de services à l'hôpital de l'Enfant-Jésus n'est prévue pendant les travaux. «On va ouvrir une année avant le Centre de cancérologie de Lévis», a par ailleurs mentionné le ministre Barrette.

Le nouveau centre, qui inclura un cyclotron, sera financé en majeure partie par le gouvernement (près de 560 M$). Le CHU de Québec et sa fondation y contribueront respectivement à la hauteur de 54,4 M$ et de 28 M$.

Parallèlement, le CHU de Québec développera à l'extérieur du site son nouveau pôle clinico-logistique. Cette nouvelle structure, dont le coût n'est pas encore connu, offrira aux cinq hôpitaux du CHU les services de pharmacie, d'alimentation, d'entreposage et de distribution de fournitures.

Pendant les travaux, quelque 879 places de stationnement temporaires réparties sur deux sites appartenant à Hydro-Québec, sur Henri-Bourrassa, seront mises à la disposition du personnel de l'hôpital.

Le ministre Barrette a réitéré mardi qu'il n'y aurait aucun dépassement de coûts. Une pression «énorme» aurait été mise sur les équipes en ce sens, a-t-il dit. «Toutes les virgules ont été revues en termes de projection de coûts. [...] S'il n'y a pas de surprise, on va être à l'intérieur du budget», a assuré le ministre.

Le Dr Barrette n'a par ailleurs pas voulu dire ce qu'il fera du Centre de recherche clinique et évaluative en oncologie (CRCEO) de l'Hôtel-Dieu de Québec. «On est en réflexion. Ce sera annoncé prochainement», a-t-il simplement indiqué.

Plus de détails à venir...