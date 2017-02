Taux d'assiduité et d'inscription: les médecins de famille sur la bonne voie

(Québec) «Les médecins de famille sont vraiment en train de changer leurs pratiques», s'est réjoui mercredi le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, en faisant le point sur les cibles d'inscription et d'assiduité. Au 31 décembre 2016, le taux d'assiduité était de 79,9 %, à un poil de l'objectif de 80 % fixé par le ministre. Des efforts restent cependant à faire pour atteindre la cible de 85 % de la population inscrite à un médecin de famille d'ici le 31 décembre 2017, le taux se situant actuellement à 74,4 %.

«Les médecins sont vraiment en train de livrer la marchandise [...] et de se rendre disponibles auprès de leurs patients», a applaudi le ministre de la Santé en conférence de presse. Huit fois sur 10, a-t-il précisé, c'est au cabinet de leur médecin de famille que les patients consultent, et non à l'urgence ou au sans rendez-vous d'une clinique réseau.

Les médecins devront toutefois accélérer la cadence pour réussir à inscrire 85 % de la population d'ici la fin de l'année, a averti le ministre Barrette. Au 31 décembre 2016, le taux d'inscription était de 74,4 %, derrière la cible de 77 %. «Le message que j'envoie aux médecins, c'est: bravo, mais il y a lieu d'accélérer les choses pour que tout le monde arrive à destination» le 31 décembre, a dit le ministre de la Santé, rappelant que la loi 20 prévoit des sanctions financières aux médecins récalcitrants.

Selon lui, «grâce à la loi 20», il y a aujourd'hui 556 000 Québécois de plus qu'au 1er décembre 2014 qui ont un médecin de famille. Le ministre calcule que 834 000 citoyens de plus devront être inscrits d'ici la fin de l'année pour atteindre la cible. «Il y a un environ 9000 médecins de famille au Québec. Il faudrait qu'ils inscrivent, en moyenne, collectivement, 76 000 nouveaux patients par mois jusqu'au 31 décembre 2017», a-t-il détaillé. Ça se fait, a-t-il dit, «mais ça ne peut pas se rattraper au mois de novembre».

Quoi qu'on en ait dit, le nouveau Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF) «remplit ses objectifs», a par ailleurs affirmé le ministre Barrette. «Il y a actuellement 486 000 personnes inscrites au GAMF, et 168 000 citoyens ont été recrutés par le guichet d'accès», a-t-il précisé, tout en invitant la population à continuer à s'inscrire au GAMF.

Pour le ministre de la Santé, il n'y pas de doute que la loi 20 a eu «des résultats tangibles, positifs». «Ces deux paramètres-là [le taux d'inscription et le taux d'assiduité] étaient sévèrement à la baisse avant le dépôt du projet de loi 20», a-t-il insisté.

Des obstacles à éliminer

À la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), on presse le ministre de la Santé «d'éliminer tous les obstacles qui sont encore un frein à la prise en charge de nouveaux patients, notamment un GAMF souvent non fonctionnel, l'incapacité pour les médecins de famille qui le souhaitent de délaisser leurs tâches en milieu hospitalier pour se concentrer sur la prise en charge et l'absence souvent observée de soutien administratif digne de ce nom pour les médecins pratiquant en CLSC».

«De leur côté, la FMOQ et ses membres continueront de faire tout en leur pouvoir pour améliorer l'accès (...). D'immenses pas ont déjà été franchis en ce sens», a commenté le président de la fédération, le Dr Louis Godin.

La FMOQ souligne que les récents mois de novembre et décembre ont été «extrêmement productifs sur le plan de l'inscription auprès d'un médecin de famille». «On parle d'un nombre historique d'inscriptions, particulièrement en décembre, alors que près de 75 000 Québécois supplémentaires ont été pris en charge par un médecin de famille», précise la fédération dans un communiqué.