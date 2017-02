Pénurie de médecins dans les CHSLD

(Québec) Les résidents du vétuste CHSLD Saint-Augustin, qui devaient déménager dans des locaux plus modernes de l'Institut universitaire de santé mentale de Québec (IUSMQ) cet automne, devront attendre quelques semaines encore avant de voir leurs conditions s'améliorer, faute de médecins pour les suivre dans leur nouveau milieu de vie. Un problème que le CIUSSS de la Capitale-Nationale et le ministère de la Santé comptent régler en obligeant notamment les nouveaux médecins à faire des heures en CHSLD.

«C'est clair que pour nous, c'est un enjeu important», a reconnu en marge d'une conférence mardi le président-directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Michel Delamarre, qui demeure «optimiste» de voir le problème réglé d'ici «quelques semaines». «Ce n'est pas pas un problème propre au CHSLD Saint-Augustin ou à la Capitale-Nationale, c'est une problématique [le manque de médecins en CHSLD] qu'on rencontre un peu partout au Québec», a souligné M. Delamarre.

La clientèle lourde du vieux CHSLD Saint-Augustin devait être transférée en octobre dans une nouvelle unité de l'IUSMQ correspondant aux normes actuelles d'hébergement. L'annonce avait été faite en grande pompe en juin. Selon M. Delamarre, le transfert n'a pas eu lieu à la date prévue en raison d'un problème d'effectifs médicaux.

«On a quelques options pour régler le problème, dont l'affichage de postes d'infirmières praticiennes spécialisées (IPS) au cours des prochaines semaines. C'est un projet vitrine que le Ministère nous a accordé pour répondre à la problèmatique qu'on vivait», précise le pdg du CIUSSS.

Le Directeur régional de médecine générale a aussi «des leviers» avec les activités médicales particulières (AMP) des médecins. «Les nouveaux médecins qui vont arriver dans la région vont devoir faire du CHSLD, c'est-à-dire faire une partie de leurs activités obligatoirement en CHSLD», précise M. Delamarre, ajoutant que cette mesure est «en vigueur maintenant».

«On sait qu'actuellement, les AMP sont focussées sur la prise en charge [les médecins doivent avoir minimalement 500 patients inscrits], mais le Ministère accepte des dérogations quand il y a des problématiques particulières», explique M. Delamarre, qui attribue notamment la pénurie d'effectifs médicaux en CHSLD au départ de certains médecins «parce que ça faisait longtemps qu'ils en faisaient» et au fait que «la prise en charge a été favorisée». «Mais ce n'est pas nouveau, la problématique de médecins en CHSLD existe depuis un certain temps», ajoute-t-il.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale compte par ailleurs sur une plus grande contribution des pharmaciens en CHSLD. «On peut prendre plus de résidents en charge avec des IPS et un pharmacien qu'avec juste un médecin. [...] Si on crée un contexte où la pratique médicale est plus intéressante, on pense qu'on va être capable d'attirer des médecins», entrevoit M. Delamarre.