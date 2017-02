Haute tension à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus

L'anecdote est rapportée par une porte-parole du CHU de Québec, Geneviève Dupuis, et par le directeur des cinq urgences de l'établissement, l'infirmier Pierre-Patrick Dupont.

Durant la soirée, six personnes blessées par balle sont arrivées en ambulance à peu près en même temps à l'urgence de l'Enfant-Jésus. Cinq arrivaient de Sainte-Foy, l'autre, de l'avenue Bergemont, dans Limoilou. Le personnel a imaginé le pire.

«Ce qu'on avait comme information à ce moment, c'est qu'il y avait eu une tuerie à Sainte-Foy et qu'il y avait un tireur près du pont de l'île d'Orléans. Comme le blessé de Limoilou est arrivé en même temps que les autres, les gens se disaient qu'il y avait peut-être un autre tireur à proximité. On a su plus tard que ce blessé était relié à un autre événement», relate Geneviève Dupuis, ajoutant que c'est cette méprise qui explique pourquoi le CHU de Québec parlait de six blessés graves reliés à l'attentat dans son premier bilan de santé.

«Quand les gens n'ont pas d'informations, ils s'en créent. Il fallait aller aux nouvelles et la transmettre au personnel pour l'apaiser», renchérit Pierre-Patrick Dupont.

À la police de Québec, on con­firme que l'événement de l'avenue Bergemont est «totalement distinct». «À 21h11, on a reçu un appel pour un homme blessé par balle dans le bas du corps lors d'une altercation avec des suspects cagoulés qui se sont introduits chez lui», rapporte l'agent David Poitras, précisant que les suspects sont toujours au large et que le mobile reste à éclaircir.

Plus de sécurité

Pour rassurer le personnel qui quittait l'hôpital après leur quart de travail, la sécurité a été augmentée dans le stationnement. Tout comme elle l'a été à l'intérieur des murs de l'établissement. «Il fallait contrôler les accès, notamment pour les médias qui se présentaient», précise Mme Dupuis.

Selon M. Dupont, le personnel des urgences de l'Enfant-Jésus et de Saint-François-d'Assise, où ont été transportées une douzaine de personnes très légèrement blessées ou sous le choc, a agi de façon très professionnelle, malgré le stress et une certaine confusion.

«Sur le coup, les gens restent professionnels et ne partagent pas leurs états d'âme», souligne-t-il, ajoutant que des employés ont par la suite manifesté le besoin de «verbaliser» leur expérience, ce qu'ils ont eu l'occasion de faire jeudi soir, lors d'une première rencontre de débreffage.

«C'est sûr que ce genre d'événements n'est pas habituel, mais des blessés par balle, on en a déjà eus», mentionne par ailleurs M. Dupont, soulignant que le personnel de l'urgence de l'Enfant-Jésus avait déjà eu à faire face à des arrivées massives de patients, notamment à la suite des carambolages survenus à Château-Richer en mars 2015.

Ce qui est remarquable dans ces moments-là, c'est le dévouement du personnel, observe-t-il. «Spontanément, les gens appelaient pour offrir leur aide. Même à L'Hôtel-Dieu de Québec, qui n'a pas reçu de patients reliés aux événements de la mosquée, des infirmières s'offraient pour rentrer. Le sentiment de vouloir sauver des vies, ça anime les gens», dit M. Dupont.