Les médecins spécialistes demandent à Lucien Bouchard de les représenter

Pour Diane Lamarre, il ne fait pas de doute que la Dre Berthiaume était en conflit d'intérêts, même si elle paie ses cotisations à l'ARQ. «Le ministre aurait dû comprendre ça et lui suggérer de ne pas se présenter. Ça nous montre à quel point sa lecture est différente de celle des experts en gouvernance», juge Mme Lamarre, selon qui «sur le plan éthique, le ministre n'est pas capable de différencier ses différents rôles et fonctions».

Lundi, Le Soleil rapportait que la radiologiste avait été mal reçue à l'assemblée de l'ARQ, qui portait sur les difficiles négociations avec le ministère de la Santé au sujet de la couverture des échographies faites en clinique privée. Le ministre Barrette s'était porté à la défense de sa femme en faisant valoir qu'elle était membre de l'association et qu'elle avait le droit de participer à la rencontre. Il en a remis plus tard en saluant son courage de s'y être présentée.

La Dre Francoeur a dit ne plus faire confiance au ministre Barrette, à qui elle reproche d'avoir interdit les frais accessoires dans la précipitation, sans négocier. Elle demande au gouvernement de prendre quelques mois de plus pour mieux définir et mieux encadrer ces frais «afin que ce soit clair pour tout le monde».

En conférence de presse plus tôt à Montréal, la présidente de la FMSQ a réclamé que les négociations entourant l'abolition des frais accessoires et la couverture publique des échographies faites en cabinet soient confiées au président du Conseil du trésor, Pierre Moreau.

La diminution du nombre de médecins actifs dans la région de Québec, rapportée par le Collège des médecins dans son dernier bilan annuel sur les effectifs médiaux, dénote un «problème de gestion», selon la députée Diane Lamarre. «Comment on peut avoir une baisse du nombre de médecins de famille [16 depuis l'an dernier]? On sait que le nombre de personnes en attente d'un médecin à Québec est passé de 46 636 en novembre 2015 à 51 092 en septembre 2016. Comment on va gérer ça avec 16 médecins en moins?» se demande la porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé. Selon elle, même dans les régions où le nombre de médecins actifs a augmenté, «il y a encore un grand écart entre le nombre de personnes en attente d'un médecin et l'objectif de 85 % [de la population inscrite à un médecin de famille d'ici la fin de 2017]». Mme Lamarre rappelle qu'il y a toujours un demi-million de personnes qui attendent au Guichet d'accès à un médecin de famille. «S'ils ont pris la peine de s'inscrire, c'est parce qu'ils ont des besoins», souligne-t-elle.