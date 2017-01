Transferts en santé: Ottawa se livre à du chantage, dit Barrette

Le ministre québécois de la Santé, Gaétan Barrette, accuse Ottawa de se livrer à la menace et au chantage pour forcer les plus petites provinces et les territoires à signer des ententes bilatérales et fragmenter le front commun des provinces en matière de transferts de fonds en santé.

De passage à Montréal, mercredi, le ministre Barrette a dit avoir lui-même reçu, mardi, une missive de son homologue fédérale Jane Philpot, qui n'augure rien de bon, bien qu'il ait refusé d'en dire davantage pour l'instant.

«Nous avons eu une communication hier [mardi] provenant du fédéral qui était juste en deçà de la menace formelle», a-t-il révélé.

«Je n'irai pas plus loin que ça pour le moment, je vais attendre la menace formelle, mais c'est exactement ce qui s'est passé dans les provinces et territoires où il y a eu des ententes bilatérales.»

Gaétan Barrette a de plus affirmé avoir eu confirmation que la Saskatchewan n'avait eu d'autre choix que de signer une entente bilatérale avec le gouvernement Trudeau parce que ce dernier menaçait de réduire unilatéralement ses transferts si la province ne se pliait pas à ses conditions.

Par contre, le gouvernement fédéral, qui a déjà menacé de sévir contre les provinces qui imposent des frais accessoires parce qu'ils vont à l'encontre de la Loi canadienne sur la santé, a permis à la Saskatchewan de continuer à le faire par le biais de cette entente bilatérale.

«Scandaleux»

«Jane Philpot, qui est la grande prêtresse de la Loi canadienne sur la santé, a menacé, avec Bill Morneau, la Saskatchewan de couper les transferts s'ils n'abolissaient pas les frais accessoires et là, pour avoir une entente, ils les maintiennent en place quand même en Saskatchewan, ce qui est illégal? [...] Par définition, c'est scandaleux», s'est insurgé le ministre, qui a fait valoir que la décision d'Ottawa démontre que son financement est insuffisant puisque la province des Prairies ne pourrait boucler son budget en santé sans imposer de tels frais.

Plus tôt dans la journée, le premier ministre Justin Trudeau avait été interrogé sur le financement des soins de santé et les désaccords avec les provinces lors d'un passage en Estrie.

«Je m'entends extrêmement bien avec le premier ministre Couillard et son équipe», a déclaré M. Trudeau à Sherbrooke.

«Il y a bien des dossiers sur lesquels on travaille à merveille. Et il y a d'autres dossiers, et on s'y attend, où on n'est pas tout à fait alignés. Mais c'est comme ça que ça fonctionne une fédération en santé, où on travaille bien ensemble même si on n'est pas toujours parfaitement d'accord.»

Gaétan Barrette n'a fait ni une ni deux devant ces propos. «Tout ce qu'il a comme réponse, ce sont des réponses de cassette, des réponses creuses : «nous travaillons fort pour les Canadiens et les Canadiennes; nous investissons de l'argent».»