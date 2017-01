 Animaux mieux traités que les ainés, dénonce le Conseil de la protection des malades 

«Dans sa loi sur la protection des animaux adoptée en 2015, le gouvernement a prévu des amendes pouvant aller jusqu'à 65 000$ contre ceux qui maltraitent les animaux. Jamais je ne croirai qu'on ne prévoira pas des sanctions pénales contre ceux qui maltraitent nos aînés!» a fait valoir M. Brunet en conférence de presse, à laquelle participaient aussi le député caquiste François Paradis, le président de l'Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic (AQRP), Donald Tremblay, et la présidente de l'Association de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), Judith Gagnon.

Le quatuor a demandé l'inclusion dans le projet de loi 115 d'une disposition qui rendrait obligatoire la dénonciation de la maltraitance envers les aînés et d'une autre qui prévoirait des sanctions pénales contre les contrevenants.

«Il faut donner plus de muscle à ce projet de loi», a résumé le député de Lévis, rappelant que le projet de loi 399 déposé en 2013 par Marguerite Blais prévoyait ces dispositions. «Même l'ex-députée libérale Marguerite Blais, qui a fait du bien-être des aînés la raison de son engagement en politique, reste sur sa faim! Son projet de loi [...] allait déjà bien plus loin», a-t-il souligné.

Le porte-parole de la CAQ en matière de santé a également demandé l'assurance que toutes les ressources seront disponibles dans les établissements de santé pour que la loi puisse être appliquée. Il a également demandé le dépôt immédiat du règlement et des modalités entourant l'installation des caméras de surveillance dans les CHSLD.

L'AQRP et l'AQDR ont pour leur part proposé que la réception et le traitement des plaintes de maltraitance soient confiés à la Commission des droits de la personne plutôt qu'aux commissaires locaux aux plaintes. «À notre avis, c'est une mauvaise idée que d'utiliser ces ressources-là [les commissaires locaux aux plaintes], puisqu'il y a une trop grande proximité entre ceux susceptibles de dénoncer [...] et ces instances administratives-là», qui se trouvent à l'intérieur des établissements, a fait valoir Donald Tremblay.

