Décès du Dr Jean Couture

(Québec) Ancien chef du service de chirurgie à l'Hôpital du Saint-Sacrement de Québec et ancien directeur du Département de chirurgie à l'Université Laval, le D r Jean Couture, est décédé à 92 ans le 16 décembre dernier à l'Hôpital Royal Victoria, à Montréal.

M. Couture est né à Québec en 1924. Il a réalisé ses études à l'Université Laval. Au cours de sa carrière, il a entre autres occupé le poste de président du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. L'une de ses plus importantes contributions est lorsqu'il a en 1988 mis sur pied un projet de coopération internationale entre l'Université Laval et l'Université Norman Bethune, maintenant fusionnée à l'Université de Jilin, à Changchun. Ce partenariat a mené à la création des unités d'oncologie en Chine.

Chevalier de l'Ordre national du Québec (2001) et membre de l'Ordre du Canada, M. Couture a reçu du gouvernement chinois en 1994 le Friendship Award, la plus haute distinction attribuée à des experts étrangers.