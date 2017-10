Julie Payette devient la 29e gouverneure générale

Les armoiries comprennent une aile, qui évoque les notions d'exploration et de liberté, une portée de musique, qui incarne la créativité, et deux lynx, qui symbolisent l'agilité. La couronne royale indique son rôle à titre de représentante de la reine.

Après la cérémonie, Julie Payette, son fils et d'autres dignitaires se rendront au Monument commémoratif de guerre du Canada, où elle déposera des fleurs en hommage aux Canadiens morts au combat. Il s'agira de sa première activité officielle à titre de gouverneure générale.

Julie Payette sera accompagnée de son fils de 14 ans, Laurier Payette Flynn, à son arrivée sur la colline du Parlement. Ses parents, sa soeur et son frère feront partie des invités.

La cérémonie d'installation de la gouverneure générale se déroulera dans la chambre du Sénat devant des parlementaires, d'anciens premiers ministres, des juges de la Cour suprême et environ 400 invités. La cérémonie sera également retransmise à la télévision et en ligne.

La Québécoise de 53 ans deviendra l'une des plus jeunes Canadiennes à occuper le poste, qui demeure largement cérémonial, alors qu'elle remplacera David Johnston, 76 ans.

- Titulaire d'un baccalauréat international du United World College of the Atlantic, au pays de Galles, au Royaume-Uni, d'un baccalauréat en génie électrique de l'Université McGill et d'une maîtrise en sciences appliquées (génie informatique) de l'Université de Toronto;

- Détentrice d'une licence de pilote professionnel avec qualification sur hydravion;

- Parle couramment le français et l'anglais et peut converser en espagnol, en italien, en russe et en allemand;

- Pianiste, elle s'est notamment produite avec l'Orchestre symphonique de Montréal, le Piacere Vocale de Bâle, en Suisse, et avec le Tafelmusik Baroque Orchestra Choir à Toronto.

(Source: Agence spatiale canadienne)