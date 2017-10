Sur le radar cette semaine

Louis-Hébert

Les électeurs de la circonscription de Louis-Hébert, dans la région de la Capitale-Nationale, se rendent aux urnes lundi afin de choisir un successeur à l'ancien ministre Sam Hamad. Le Parti libéral du Québec (PLQ) espère conserver ce bastion de la région de Québec, tandis que la Coalition avenir Québec (CAQ) demeure persuadée de pouvoir le lui arracher.

***

Lac-Mégantic

Le choix du jury étant terminé, le procès des trois ex-employés de la Montreal Maine and Atlantic (MMA), accusés de négligence criminelle ayant causé la mort des 47 victimes de la catastrophe ferroviaire du 6 juillet 2013 qui avait rasé le centre-ville de Lac-Mégantic, s'amorcera lundi au Palais de justice de Sherbrooke.

***

Procès Bissonnette

Alexandre Bissonnette, présumé auteur de la fusillade de la grande mosquée de Québec, revient lundi devant la cour. La Couronne devrait alors compléter la présentation de la preuve.

***

Bombardier

Bombardier pourrait bien recevoir d'autres mauvaises nouvelles en provenance de Washington. Après avoir annoncé des droits compensatoires préliminaires d'environ 220 % sur la CSeries la semaine dernière, le département américain du Commerce devrait indiquer mercredi de quelle façon il répondra à la demande de Boeing d'imposer un droit antidumping de 79,82 %.

***

Environnement

La commissaire à l'environnement et au développement durable Julie Galfand dépose mardi cinq rapports à la Chambre des communes. Ceux-ci porteront respectivement sur les progrès vers la réduction des gaz à effet de serre; l'adaptation aux impacts des changements climatiques, le financement des technologies de l'énergie propre, les progrès réalisés par les ministères et organismes dans la mise en oeuvre des stratégies de développement durable ainsi que les pétitions en matière d'environnement.

***

Julie Payette

La cérémonie d'installation de la nouvelle gouverneure générale Julie Payette se déroulera lundi à Ottawa.

***

Canadiens de Montréal

Au terme d'une série de matches préparatoires aux résultats mitigés, les Canadiens de Montréal amorcent enfin leur saison régulière en visitant les Sabres à Buffalo, jeudi. Ils poursuivront samedi et dimanche leur voyage à l'étranger alors qu'ils affronteront tour à tour les Capitals de Washington et les Rangers de New York.

***

Gymastique

Quelque 500 athlètes provenant de près de 80 pays participent aux championnats du monde de gymnastique qui se déroulent au Stade olympique de Montréal, du 2 au 8 octobre.