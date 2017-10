Jagmeet Singh élu nouveau chef du NPD

Il a ainsi devancé Charlie Angus qui en a obtenu 12 705. La Manitobaine Niki Ashton suit à 11 374 voix. Le député québécois Guy Caron a dû se contenter de 6134 votes.

Le charismatique politicien de 38 ans était perçu comme le favori depuis son entrée dans la course à la direction en mai. Il a réussi à attirer des milliers de nouveaux membres au sein du NPD, dépassait de loin ses rivaux pour le financement et avait obtenu le plus grand nombre d'appuis au sein des députés caucus.

Sa candidature ne faisait toutefois pas l'unanimité au sein des députés du Québec. M. Singh, qui est de religion sikhe, porte le turban et le kirpan. Le député Pierre Nantel a notamment affirmé que ces signes religieux étaient incompatibles avec ce que les Québécois désiraient voir chez leurs politiciens.

Des 124 000 membres du NPD, 65 782 ont voté au premier tour.

***

Résultats du premier tour