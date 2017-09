Les classiques des chefs

Ce n'était pas la première fois qu'une réforme connaissait de spectaculaires dérapages parce qu'elle était introduite précipitamment. La même chose était arrivée quelque temps plus tôt avec celle de l'état civil et, par la suite, avec celle de l'assurance médicaments.

«Les décideurs ultimes vont-ils réaliser que mettre en oeuvre une réforme sans s'assurer que tout est en place compromet non seulement le démarrage d'une nouvelle loi, mais provoque insécurité, frustration et colère des citoyens?» En toute logique, cette phase aurait pu être prononcée par Mme Rinfret.

Sur un autre plan, mais dans ce même sillon de fermeté, il faut relever les mots forts employés par le ministre québécois de la Culture et des Communications, Luc Fortin, à propos de l'entente négociée entre Ottawa et Netflix. Il faut que cet accord soit réellement loin des attentes de Québec pour avoir fait réagir ainsi un ministre réputé placide.

Ce genre d'«arrogance» - n'oublions pas non plus ce mot fétiche - est bien entendu l'apanage des autres chefs.

Le défi: suggérer qu'il ou elle est ministrable sans trop insister là-dessus. Il faut éviter d'avoir l'air de tenir sa propre victoire pour acquise et d'avoir l'air d'être déjà en train de former son conseil des ministres.

N'oublions pas non plus la fameuse «équipe». Un chef paraîtra effacé dans une publicité ou sur une affiche? Ce ne sera jamais parce qu'il traverse un creux. Ce sera pour promouvoir son équipe de candidats.

Il y a aussi le fameux «terrain», celui sur lequel tous diront de plus en plus vouloir se rendre. Ah, le terrain!

Le délire de la candidate

Alors qu'il était question du prolongement de l'autoroute Félix-Leclerc vendredi matin lors d'échanges entre les élus de la région de Québec à l'Assemblée nationale, le député libéral de Vanier-Les Rivières, Patrick Huot s'est emmêlé les pinceaux, confondant non seulement le «désir» de la candidate dans Louis-Hébert, Ihssane El-Guernati, mais également, l'auteur compositeur québécois avec le roi français.

«On va continuer à appuyer la candidate dans son délire d'Henri IV, excusez, de prolongement de la capitale et au niveau d'Henri IV, on va le dire comme ça [...]», a-t-il lancé. La députée de Québec, Agnès Maltais, n'a pas manqué de relever le lapsus et de se moquer gentiment de son interlocuteur.

***

Un souverainiste qui aime le premier ministre canadien

Le député péquiste de Sanguinet, Alain Therrien, y est allé d'un aveu mercredi midi lors du débat d'urgence sur les droits compensateurs que veulent imposer les Américains au CSeries de Bombardier. «Puis là, je vous avoue, Justin Trudeau - c'est un souverainiste qui parle, quand même, là - il fait une bonne job là-dedans, hein? Il a mis le poing sur la table puis il s'est dit menaçant, et moi, j'ai bien aimé», a-t-il d'abord lancé avant d'en rajouter. «J'ai aimé entendre le premier ministre. Je ne suis pas tout le temps content de l'entendre, tu sais, des fois il nous choque, tu sais, mais là je l'ai aimé ce matin.» M. Therrien a lui-même semblé surpris de son intervention, ajoutant à la blague qu'il espérait que ses propos ne seraient pas repris hors contexte sur les médias sociaux.

***

Lexique égyptien

Le député de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, s'est inspiré de l'Égypte pour convaincre qu'il est temps de penser aux conditions de vie et de travail des non-syndiqués. «Au temps des pharaons, il n'y avait pas de chômage, mais ça ne veut pas dire que les conditions de travail étaient bonnes, bien au contraire», a-t-il dit avant de se concentrer sur la demande de son parti de voir le salaire minimum grimper à 15 $ l'heure. «Quand on écoute parler Philippe Couillard, on a l'impression que l'augmentation du salaire minimum, c'est la 11e plaie d'Égypte.» Il est rare que l'Égypte soit à ce point à l'honneur à l'Assemblée nationale.

***

Des niaiseries

Ses adversaires disent du premier ministre Philippe Couillard qu'il prend les gens de haut. Le caquiste François Legault monte d'ailleurs souvent au créneau pour le clamer. Le principal intéressé se défend d'avoir ce travers. En même temps, il fait des efforts pour se contenir, semble-t-il. C'est ce qu'il a confessé mercredi, tout en péchant un petit peu... À M. Legault qui l'interrogeait sur la Caisse de dépôt et placement du Québec, il a dit ceci : «Alors, ce matin, en me levant, là, je me suis vraiment parlé, puis je me suis dit: "Même s'ils disent des niaiseries, ne réponds pas. Ne réponds pas, ne va pas sur ce plan-là, reste sur les enjeux." Alors, c'est ce que je fais.»