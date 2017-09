La consultation sur le racisme dérange dans Louis-Hébert, dit la caquiste

Si elle admet que les gens lui parlent davantage d'enjeux locaux comme les problèmes de transport, Mme Guilbault assure que les citoyens rencontrés dans Louis-Hébert lui ont parlé de la tenue et des coûts trop élevés de la consultation sur le racisme et la discrimination systémique et de la prise de position passée de sa rivale libérale sur le niqab, Ihssane El Ghernati, qui avait appuyé sur Twitter en 2015 une citoyenne se battant pour être en mesure de voter vêtue d'un voile intégral.

Comme tout au long de la campagne, la jeune femme s'en prend qu'à celle qui était le bras droit de Sam Hamad pendant près de dix ans, affirmant que la lutte se joue entre les deux femmes alors qu'il y a huit autres candidats dans la course. Pour Geneviève Guilbault, «il est évident que les gens en ont assez des libéraux».

Nathalie Normandeau appelle à voter CAQ

Cette dernière a reçu jeudi l'appui de l'animatrice de la station BLVD FM et ex-ministre sous le gouvernement de Jean Charest, Nathalie Normandeau. Affirmant qu'il fallait se méfier de Philippe Couillard, celle qui attend son procès pour fraude s'est lancé en ondes «Vivement un autre gouvernement à Québec. Moi, j'ai envie de vous dire : ''Vivement un gouvernement caquiste à l'Assemblée nationale!''»

Les chauffeurs de taxi appuient QS et le PQ

Des chauffeurs de taxi de la Capitale-Nationale ont de leur côté appelé les électeurs de Louis-Hébert à voter pour Québec solidaire ou encore, le Parti québécois, selon Radio-Canada. Ils accusent le Parti libéral d'être en train de détruire l'industrie.