Ottawa annonce sa vision pour les industries culturelles

L'entreprise américaine a été «étonnée par la qualité de l'écosystème [culturel] au Québec», en particulier celle du cinéma et de la télévision, a plaidé jeudi la ministre du Patrimoine canadien peu après avoir dévoilé la vision «pour un Canada créatif» du gouvernement.

«Sincèrement, les arguments étaient évidents. Parce que Netflix est très au courant que les meilleurs réalisateurs, présentement, à Hollywood, sont Jean-Marc Vallée, Xavier Dolan et Denis Villeneuve», a-t-elle soutenu en point de presse.

«Lorsqu'on a commencé nos pourparlers avec Netflix, pour moi, il était fondamental qu'il y ait des investissements en contenu francophone», a indiqué Mme Joly, se disant «convaincue» que Netflix investira «une bonne partie» du 500 millions $ sur cinq ans en contenu francophone.

«C'est la première fois qu'au Québec et en francophonie, on a un si grand investissement de la part d'un grand joueur d'Hollywood, et ça va faire en sorte d'aider nos productions au Québec, mais aussi de les amener partout à travers le monde», s'est-elle réjouie.

Le plan Joly prévoit aussi l'injection d'une somme additionnelle de 25 millions $, pour l'ensemble du Canada, dans une «stratégie» pour «appuyer le contenu canadien en français sur la plateforme de Netflix», selon un communiqué gouvernemental.

Cela permettra au géant américain du divertissement d'«apprendre à connaître davantage le secteur» culturel québécois, a expliqué Mélanie Joly.

Malgré l'insistance des journalistes, tant la ministre que les fonctionnaires du gouvernement n'ont pas précisé combien Netflix investissait déjà - ou avait investi dans les dernières années - en production de contenu canadien.

Un porte-parole du diffuseur web, Bao-Viet Nguyen, n'a pas non plus voulu divulguer cette information, ni dire si l'investissement de 500 millions $ représentait un bond significatif par rapport aux sommes investies dans les années précédentes.

Pas de «taxe Netflix»

En dévoilant ce plan, qui a été élaboré après des mois de consultations avec des joueurs de l'industrie d'un bout à l'autre du Canada et ailleurs dans le monde, les libéraux respectent leur promesse de ne pas infliger de «taxe Netflix».

Ils l'avaient formulée à maintes reprises en campagne électorale, puis une fois au pouvoir, après que les conservateurs eurent agité l'épouvantail - l'ex-premier ministre Stephen Harper avait accusé les libéraux d'avoir cette velléité dans une vidéo publiée en campagne électorale.

La ministre Joly a réitéré que la décision était conforme à la promesse libérale de ne pas alourdir le fardeau fiscal de la classe moyenne.

«On sait que les services internet au pays sont parmi les plus dispendieux au monde. Donc, on ne veut pas augmenter le fardeau sur notre classe moyenne», a-t-elle offert lorsqu'on lui a demandé pourquoi Ottawa a décidé de taxer le service Uber, mais que Netflix y a échappé.

Par ailleurs, la ministre montréalaise a annoncé jeudi que le gouvernement fédéral augmenterait «dès 2018» - le montant de cette hausse n'a pas été précisé - sa contribution au Fonds des médias du Canada pour compenser la baisse du financement privé du fonds.

«Je reconnais qu'il y a beaucoup d'anxiété liée à la pérennité du financement des productions indépendantes. [...] Nous voulons démontrer notre appui au secteur», a-t-elle souligné dans un discours prononcé devant le Club économique du Canada au Château Laurier, à Ottawa.

La vision du gouvernement présentée jeudi ne prévoit aucune mesure d'aide pour les médias écrits. Plusieurs patrons d'entreprises de presse écrite avaient demandé un coup de pouce financier au gouvernement fédéral.

«Nous n'avons pas l'intention de soutenir les modèles qui ne sont plus viables pour l'industrie», a signalé Mélanie Joly dans son discours.

L'absence d'un tel investissement a été déplorée par le porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD), Pierre Nantel.

En Chambre, le député bloquiste Xavier Barsalou-Duval a fustigé l'entente avec Netflix et réclamé que 33 % de l'enveloppe de 500 millions $ soit «réservé aux productions francophones». Le secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien, Sean Casey, a esquivé.

Au Parti conservateur, où on n'est pas spécialement friand des investissements publics dans les industries culturelle et médiatique, on a plutôt bien accueilli le plan libéral, lui reprochant tout de même une certaine minceur après des mois de «battage publicitaire».

Il est vrai que plusieurs enjeux demeurent en chantier. Parmi ceux cités jeudi par Mélanie Joly figurent la révision Loi sur le droit d'auteur, de la Loi sur les télécommunications et de la Loi sur la radiodiffusion.