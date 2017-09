Bond des plaintes en santé, rapporte la protectrice du citoyen

Annie Mathieu

(Québec) Non seulement la réforme du réseau de la santé du ministre Gaétan Barrette n'a pas donné les résultats escomptés, mais de surcroît, ses changements ont fait bondir de plus de 25 % les demandes d'assistance et de plaintes traitées, a constaté la protectrice du citoyen, Marie Rinfret, dans son rapport annuel 2016-2017 déposé jeudi à l'Assemblée nationale.