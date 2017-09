Sortir les employés non-syndiqués de l'oubli

(Québec) Québec solidaire veut marquer son ancrage à gauche. D'ici les prochaines élections générales, il entend mener une «offensive sur les conditions de vie et de travail des non-syndiqués». Plus inédit : il proposera aussi de faire passer de quatre à huit le nombre de paliers d'imposition des particuliers au Québec.

Passer progressivement à quatre semaines de vacances permettrait d'accroître la productivité des entreprises, puisque celles-ci pourraient compter sur des employés plus reposés, en meilleure santé physique et mentale, et peut-être aussi mieux disposés à leur égard, expliquent les deux porte-parole de QS.

Le parti demande également que tous les employés puissent obtenir leur horaire de travail au moins cinq jours à l'avance, et non pas la veille ou l'avant-veille, comme cela arrive dans certains milieux.

Manon Massé renchérit : moins on est nanti, plus les dollars supplémentaires reçus sont dépensés dans l'économie locale. Ils ne sont pas «placés».

«Il y a des gens qui devraient en payer plus, mais ce serait une minorité», soutient le député de Gouin. Il parle d'une «fiscalité plus équitable». Il faut «donner du pouvoir d'achat aux gens en bas de la pyramide», dit-il.

QS convient que sa position sur les questions identitaires - aux antipodes de celle du Parti québécois et de la Coalition avenir Québec - n'est pas facile à faire passer tous les jours.

«C'est une question de devoir que de refuser des politiques qui, directement ou indirectement, tendent à diviser les Québécois en fonction de leurs origines ou de la religion qu'ils pratiquent», déclare Gabriel Nadeau-Dubois.

Le problème, enchaîne-t-il, est que la position de son parti est «constamment caricaturée. Quand des adversaires disent que Québec solidaire affirme que tous les Québécois sont racistes et que c'est répété, répété et répété sur toutes les tribunes, après on a un travail à faire pour dire que non, que ce n'est pas vrai».

«Lorsque la CAQ et le PQ disaient qu'il y a de la maltraitance systémique contre les aînés, est-ce qu'ils disaient que tous les Québécois maltraitent les aînés? Bien sûr que non! Quand Québec solidaire dit qu'il existe du racisme systémique, c'est pareil. On ne dit pas que tous les Québécois sont racistes. Notre position ne changera pas, car c'en est une de principe et de devoir.»

Québec solidaire n'a-t-il pas ces dernières années vu la société québécoise comme plus sociale-démocrate qu'elle l'est en réalité? «On a peut-être sous-estimé à quel point les réformes liées à l'atteinte du déficit zéro ont fait mal au tissu social», répond M. Nadeau-Dubois. Il estime qu'«elles ont eu un impact sur le sens de solidarité» des citoyens.