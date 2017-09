La consultation sur le racisme systémique coûtera 400 000 $ de plus 

La consultation québécoise sur la discrimination systémique et le racisme coûtera 400 000 $ de plus que prévu, étant donné l'engouement autour de l'exercice, a expliqué le bureau de la ministre de l'Immigration, Kathleen Weil.

Le budget de la consultation a bondi de 500 000 $ à 900 000 $ depuis juillet.

Québec pensait, à l'origine, inviter 15 groupes à tenir des consultations locales. «L'affluence de propositions nous a menés à étendre ces consultations à 31 organismes, afin d'entendre la plus grande diversité de points de vue et permettre au plus grand nombre de personnes de s'exprimer», a affirmé l'attachée de presse de la ministre, Émilie Tremblay-Potvin, dans un courriel, mardi.

Le plus grand nombre de consultations locales nécessite aussi plus de ressources pour l'encadrement de ces organismes par la Commission des droits de la personne, a-t-elle ajouté.

Le Parti québécois (PQ), qui demande l'annulation des consultations, a de nouveau manifesté son mécontentement mardi et critiqué la dépense.

Non seulement le montant est-il exagéré, a soutenu la députée péquiste Carole Poirier, mais l'exercice est «redondant» et «partisan».

«Dépenser de l'argent encore pour faire ces consultations-là, ça ne fait pas de l'action, a-t-elle déclaré. Le plan d'action qui va découler de ces consultations-là n'arrivera pas avant l'été 2018, comme par hasard, juste avant la campagne électorale.»

Sa collègue Agnès Maltais n'a pas hésité à qualifier la consultation sur le racisme de tactique libérale pour «engranger des votes».

«(Le premier ministre) Philippe Couillard n'a-t-il pas intérêt à continuer de ne pas agir en matière de discrimination et à continuer à diviser les Québécois afin d'engranger les votes, afin de séparer les Québécois en une base électorale potentielle pour lui?» s'est questionnée Mme Maltais, en point de presse à l'Assemblée nationale.

«Je trouve ça inconcevable et je souhaite, à l'instar de ma collègue, qu'au lieu de diviser les Québécois, le Parti libéral de M. Couillard les rassemble autour de l'idée d'agir pour faire cesser la discrimination», a-t-elle ajouté.

Selon le PQ, pas moins de 15 chroniqueurs au Québec sont opposés à la tenue d'une telle consultation.

Mme Maltais a ajouté que selon elle, deux groupes impliqués, soit le Forum musulman canadien et la Fédération des Canadiens musulmans, sont biaisés. Ces groupes auraient déjà qualifié les Québécois friands de laïcité de xénophobes et d'islamophobes, selon le PQ.