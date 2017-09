Lehouillier vogue vers une réélection par acclamation

Éric Lambert, chef de Renouveau Lévis, était le seul opposant connu du maire sortant. Il a toutefois annoncé lundi qu'il ne briguera pas la mairie, mais un poste de conseiller dans le district de Villieu (Saint-Nicolas).

«On n'a pas eu la couverture médiatique qu'on aurait souhaité. Et le combat était déjà très, très déséquilibré», justifie M. Lambert. Au cours des derniers mois, son parti a activement cherché des candidats pour former une équipe complète, mais l'exercice a été plus difficile que prévu. Sur les 15 districts que compte la Ville, Renouveau Lévis a trouvé jusqu'à maintenant quatre candidats prêts à porter ses couleurs. Il y en aurait eu cinq, mais un candidat s'est désisté à la dernière minute. En plus de M. Lambert, qui a sa propre compagnie d'informatique, la comptable et ex-agente officielle de Renouveau Lévis, Maryse Labranche, se présente dans Charny, l'assistant technique en pharmacie, Sébastien Bouchard-Théberge, dans Christ-Roi et le fonctionnaire à la retraite, Guy Roy, dans Bienville.

«Stratégiquement, on préfère tenter de faire une percée dans l'opposition. Parce si j'avais été élu maire, je n'aurais pas été intéressé à gérer l'équipe de M. Lehouillier», explique M. Lambert.

Pas un aveu d'échec

Le chef de Renouveau Lévis demande à la population de faire confiance à son équipe afin de débusquer ce qui fonctionne moins bien dans l'administration Lehouillier et la «mettre au courant des vraies affaires». «La plupart des gens ont été hypnotisés ces dernières années et pensent que tout va bien. On ne peut pas laisser carte blanche à une seule et même équipe», croit M. Lambert.

Le chef soutient qu'il ne faut pas voir son désistement comme un aveu d'échec. «On ne baisse pas les bras. La bataille ne fait que commencer.»

Si aucun autre candidat à la mairie ne se fait connaître, M. Lehouillier pourrait être réélu maire dès le 6 octobre. M. Lambert espère encore qu'une candidature surprise se présente avant cette date. «Si un indépendant se présente et qu'il est sérieux, Renouveau Lévis n'aurait pas de difficulté à l'appuyer», lance-t-il.

M. Lambert a profité de la période de questions du conseil municipal lundi soir pour demander au maire Lehouillier s'il allait faire autant de promesses aux citoyens, si jamais il est élu par acclamation.

Le maire n'a pas hésité à lui renvoyer la balle, en disant ne pas comprendre qu'il se retire de la course à la mairie. «Voilà un geste fort courageux de votre part. On vous en félicite», a-t-il ironisé.

Avant la séance du conseil, M. Lehouillier avait indiqué aux journalistes qu'il aurait souhaité débattre avec au moins un adversaire, question de confronter les points de vue. «On reste un peu sur notre appétit.»

Les candidats de Lévis Force 10 constatent toutefois, lors de leur porte-à-porte, le grand soutien de la population. «En 20, 25 ans de politique municipale, jamais je n'ai vu un taux de satisfaction aussi élevé», s'est réjoui M. Lehouillier.