Équipe Labeaume veut attirer 500 résidents dans le Vieux-Québec

Le maire sortant en a fait l'annonce dimanche lors d'une conférence de presse où il présentait les engagements locaux des six arrondissements. «Il faut donner un signal clair pour dire aux gens de revenir», a lancé Régis Labeaume, précisant qu'il allait dévoiler plus tard en semaine le plan qu'il entend mettre en place.

Mais la tâche s'annonce compliquée. «Il faut tricoter serré», admet-il, du fait que s'établir intra-muros est coûteux et contraignant pour les propriétaires. «Il faut être un peu plus fortuné. C'est exigeant. On va mettre plus avec les programmes de mise à niveau des bâtiments», évoque encore M. Labeaume.

Selon lui, les résidents ont déserté avant son arrivée au pouvoir en 2007. Au cours de la dernière dizaine, la population s'est difficilement maintenue, sans jamais pouvoir atteindre le chiffre d'avant 2007. Les projets domiciliés déjà annoncés sont suffisants pour atteindre l'objectif, croit-il.

Cependant, le défi majeur est d'attirer de nouveaux commerces de proximité pour convaincre les gens de revenir en ville. «Il n'y a pas de service, reconnaît le maire sortant. Nous sommes en discussion avec une épicerie», laisse-t-il échapper.

Pour lui, il faut agir parce que le Vieux-Québec est à risque de devenir seulement un décor pour les touristes. «C'est ce qui se passe en Europe. Voyez ce que les gens du centre-ville de Barcelone disent. Tu peux perdre le contrôle de ton centre-ville comme à Dallas et Colombus. C'est d'une tristesse, c'est incroyable. Le trou de beigne, ça ne marche pas.»