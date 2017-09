Cannabis: Couillard juge irréaliste une limite d'âge à 21 ans

(Québec) Il est irréaliste de penser que l'on peut empêcher les jeunes de fumer du pot entre 18 et 21 ans, selon le premier ministre Philippe Couillard, qui a donné jeudi des indices sur ses intentions quant à l'âge légal auquel il sera possible de se procurer cette drogue au Québec.

«Est-ce qu'il pense sérieusement, sérieusement qu'il va empêcher de quelque façon les jeunes de 18 à 21 ans de fumer du pot? Allô la Terre!» s'est exclamé le chef du gouvernement qui répondait à son adversaire caquiste, François Legault, qui le pressait de s'exprimer sur sa proposition de légaliser la marijuana qu'à 21 ans.

«Je pense qu'ils en fument déjà. Ils vont continuer à en fumer. Au contraire, ce qu'on veut faire, c'est empêcher le crime organisé puis le marché noir de profiter de la situation. Il ne va pas assez loin dans sa réflexion», a poursuivi M. Couillard, qui, quelques minutes plus tôt, avait comparé la consommation d'alcool chez les jeunes avec celle du pot.

Le premier ministre a souligné que Québec se devait ainsi d'être «conséquent» à cet égard et avoir «une vision un peu plus large». Il a également fait valoir que l'Ontario avait fixé l'âge légal à 19 ans et que si le Québec décidait que le sien serait de 21 ans, cela pourrait inciter par exemple les jeunes à traverser la rivière Outaouais le samedi soir.

La ministre de la Santé publique, Lucie Charlebois, a pour sa part refusé de voir dans les déclarations du premier ministre quelque orientation que ce soit quant à l'âge légal auquel la marijuana pourrait être disponible.

Celle-ci s'est plutôt hasardée sur le prix auquel la substance pourrait être vendue, affirmant que sur le marché noir il était d'environ 7-8 dollars et que ce serait difficile de demander plus.