Trudeau parle des Premières Nations à l'ONU

La Presse Canadienne New York

Le premier ministre, qui a pris la parole en début d'après-midi jeudi, a rappelé tout ce que les autochtones ont subi au Canada et subissent encore.

Les membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis ont vécu «humiliation, négligence et agressions», a dit M. Trudeau.

Après avoir rappelé qu'aujourd'hui encore des réserves autochtones n'ont pas accès à de l'eau potable, il a souligné les efforts de son gouvernement pour «corriger le passé». Il a cité sa récente décision de créer un nouveau ministère des Relations Couronne-Autochtones et un autre de Services autochtones. Cette nouvelle structure devrait, selon lui, conduire à plus d'autonomie pour les Autochtones et à l'autodétermination qui est «au coeur» de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

«Je suis sûr que nous atteindrons un point où la réconciliation sera possible», a-t-il dit.

Liant le sort des Autochtones au problème des changements climatiques, le premier ministre canadien a insisté, une fois de plus, sur l'importance de l'Accord de Paris sur le climat.

«Aucun pays sur la planète ne peut échapper à la réalité des changements climatiques», a-t-il insisté.

M. Trudeau utilise également son passage à l'ONU pour faire avancer sa campagne pour que le Canada obtienne un siège au sein du Conseil de sécurité des Nations unies en 2021.