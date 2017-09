Couillard «plus que préoccupé» par les tensions en Catalogne

(Québec) Se défendant de banaliser la situation, le premier ministre du Québec s'est dit «plus que préoccupé» par les tensions entre l'Espagne et la Catalogne au sujet de la tenue d'un référendum organisé par Barcelone et qui ont mené à de nombreuses arrestations et manifestations au cours des derniers jours.

«Nous sommes plus que préoccupés (...) il n'y a personne qui banalise la situation. On est dans une situation où un grand pays démocratique, l'Espagne, un ami du Québec et la Catalogne sont dans un conflit politique», a affirmé M. Couillard pressé par le chef de l'opposition Jean-François Lisée et le co-porte-parole de Québec solidaire à dénoncer les agissements de Madrid.

Jusqu'ici, le gouvernement s'était contenté d'inviter le gouvernement espagnol et Barcelone à s'entendre affirmant qu'il ne s'immiscera pas dans un processus d'un autre pays.

Le premier ministre a également offert son «expertise» aux deux parties en litige. «Nous avons acquis au Québec une expérience de conciliation délicate et nous offrons à la Catalogne et à l'Espagne toute notre amitié et si jugé utile, de partager avec elle cette expérience.»

Situation des Premières nations

Mais cette réponse n'a pas satisfait ni M. Lisée, ni le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Le premier a réclamé une nouvelle fois que Québec demande à l'Espagne de respecter le droit des Catalans tandis que le second, que le chef du gouvernement cosigne une lettre avec tous les partis d'opposition pour officialiser sa préoccupation.

Philippe Couillard a plutôt choisi de leur renvoyer la balle en évoquant le sort qui serait réservé aux Premières nations dans le cas de la séparation du Québec. «Mes collègues doivent être prudents quant à l'interprétation que l'on pourrait donner ici même au Québec de la notion d'autodétermination des peuples.

Que se produirait-il, donc, compte tenu qu'on a une relation de nation à nation avec les Premières nations dans le cadre de la séparation du Québec de la fédération canadienne si l'ensemble des Premières nations ou, au moins, la moitié du Québec décidait d'exercer leur autodétermination et ne pas suivre le Québec séparé?», a questionné le premier ministre.