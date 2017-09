Expropriation imminente de la maison de René-Lévesque

Gilles Gagné

Collaboration spéciale Le Soleil Le Soleil

(New Carlisle) Selon ce qu'a appris Le Soleil, le ministre de la Culture et des Communications Luc Fortin annoncera mercredi que son gouvernement a entamé le processus d'expropriation de la maison René-Lévesque, c'est-à-dire la résidence de New Carlisle dans laquelle l'ancien premier ministre du Québec a été élevé.