Cannabis: le PQ plus souple que la CAQ

(Québec) Un plan plus souple que celui de la Coalition avenir Québec, mais plus «solide» et réaliste, plaide le chef péquiste Jean-François Lisée. S'il n'en tient qu'au Parti québécois, le cannabis pourra être acheté dès l'âge de 18 ans, et non pas seulement à partir de 21 comme le souhaite le parti de François Legault.