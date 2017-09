 Les «citoyens sont passés à autre chose», assure El Ghernati au sujet d'Hamad et de Tétrault 

Annie Mathieu

Le Soleil Le Soleil Suivre @annie_mat

(Québec) Une semaine s'est écoulée depuis qu'Ihssane El Ghernati est devenue la candidate libérale dans Louis-Hébert et déjà, elle assure que les citoyens «sont passés à autre chose» et n'évoquent plus le départ précipité de son prédécesseur, Éric Tétrault, ou encore, les raisons pour lesquelles l'ancien député Sam Hamad a quitté la vie politique.