G7: «L'argent ne tombera pas du ciel»

Et puis il y a les locaux commerciaux occupés par les bureaux des organisateurs du G7; quelques emplois créés; des contrats de construction octroyés pour des rénovations au Manoir Richelieu; des logements et maisons loués; les chambres d'hôtel réservées... Le maire Couturier se réjouit. «On est très très heureux de l'événement.»

L'échevin a donc fait le tri et pousse pour son projet phare : le réaménagement des alentours du quai du secteur Pointe-au-Pic. Le provincial a déjà embarqué, plaide-t-il. Si le fédéral ouvre son gousset, il imagine pouvoir lancer le chantier rapidement; et pourquoi ne pas nommer les lieux «Place du G7».

Déjà des visiteurs!

Des visiteurs inhabituels séjournent à La Malbaie depuis que le gouvernement fédéral a choisi Charlevoix pour recevoir les délégations du Groupe des sept en juin. «Il y a beaucoup de choses qui sortent de l'ordinaire», admet le maire Michel Couturier. La garde côtière a un intérêt accru pour le paysage du coin, semble-t-il. Des militaires étatsuniens aussi : «On voit même une frégate américaine.» Tout comme des policiers qui auraient pris l'habitude de survoler la région en hélicoptère. Il y a également cette délégation de Français qui a attiré l'attention des résidents en débarquant à l'aéroport de Saint-Irénée. Les habitants ont, en outre, appris que des sites sont réquisitionnés par les autorités, comme le port de Cap-à-l'Aigle; le journal Le Charlevoisien a révélé que les forces de l'ordre y stationneront certains bateaux.

Le défi du logement

Le G7 attirera des milliers de membres des délégations étatiques et d'organisations économiques internationales dans Charlevoix. Beaucoup de journalistes, de policiers, de militaires, aussi. Le gouvernement fédéral a déjà contacté les hôteliers jusqu'à Québec, qui ont bloqué leurs chambres pour les nuitées autour des dates du sommet des 8 et 9 juin. L'organisation recense également tous les logements et maisons disponibles sur le marché : «Nous pouvons confirmer que nous travaillons étroitement avec les membres de la communauté à travers la région pour bien cerner l'offre de service complète, incluant avec les particuliers qui veulent contribuer au succès du sommet en ajoutant leur demeure à cette offre de service», nous écrit la porte-parole pour le Bureau du sommet chez Affaires mondiales Canada, Jessica Séguin. Les autorités ne l'ont pas confirmé, mais les besoins sont si grands que la rumeur, relayée par le journal Le Charlevoisien, veut qu'un paquebot puisse être ancré dans le fleuve pour loger une partie des délégations.

Les hôpitaux contactés

Les établissements de santé de la région seront mis à contribution durant la rencontre du G7 de juin. «Effectivement il y a eu un représentant du CIUSSS qui a été convoqué à une rencontre», indique Karine Primard, des relations médias du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Capitale-Nationale. «C'était une rencontre qui était un peu plus au niveau préparatoire. À l'heure actuelle, on est loin de savoir l'ensemble des détails qui viendront sous peu. On attend les indications puis les enlignements autant du fédéral que du ministère de la Santé dans ce dossier-là.» Le ministère confirme également que «des comités de travail [...] sont en train de se mettre en place», dixit Marie-Claude Lacasse, une des responsables des relations de presse. Mais il est trop tôt pour définir le rôle de l'hôpital de La Malbaie et de ceux de Québec.