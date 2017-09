Candidat au provincial et au municipal

(Québec) Jean-Luc Rouckout se lance en politique avec ceinture et bretelles. Candidat pour l'Équipe autonomiste à l'élection provinciale partielle dans Louis-Hébert, le 2 octobre, le nouveau venu portera aussi les couleurs de l'Alliance citoyenne de Québec au scrutin municipal de novembre.

Français d'origine, M. Rouckout habite au Québec depuis 13 ans. Retraité de l'ingénierie, il est maintenant chauffeur de taxi pour garder le contact avec ses concitoyens. C'est la première fois qu'il se porte candidat à une élection, ou plutôt deux élections. «La politique, que ce soit à l'échelon provincial ou municipal, m'intéresse», justifie-t-il.

L'homme a choisi de se présenter pour l'Équipe autonomiste, formation de droite où se sont réfugiés plusieurs anciens de l'Action démocratique du Québec, après avoir appris par Facebook que le parti cherchait des candidats. La circonscription de Louis-Hébert, vacante depuis la démission de Sam Hamad, lui a été offerte. M. Rouckout a accepté le défi même s'il ne réside pas dans ce secteur de la ville.

Dans sa fiche de présentation sur le site de l'Équipe autonomiste, le politicien en herbe indique qu'il s'intéresse principalement à «la langue française et l'économie du pays». En entrevue téléphonique, il dit s'inquiéter aussi de l'état des routes et du sort des aînés. Au municipal, sa priorité va au transport en commun. «Moi, élargir les autoroutes, ce n'est pas ma philosophie», dit le représentant du parti le plus à droite sur l'échiquier municipal.

C'est parce qu'il a parfaitement conscience que ses chances d'être élu député le 2 octobre sont minces que M. Rouckout tentera de devenir conseiller municipal le 5 novembre. Lors de son porte à porte dans Louis-Hébert, il doit non seulement se présenter, mais aussi faire connaître son parti, créé en 2012 et dont le slogan est «Plus à droite mais pas dans le champ!». Lors des élections générales de 2014, les cinq candidats de l'Équipe autonomiste à l'échelle de la province ont recueilli 400 votes.

«On va tous jouer au loto, je serais ravi [d'être élu], mais je n'y crois pas quand même», laisse tomber franchement notre interlocuteur, se disant non pas «défaitiste», mais «pragmatique».

C'est d'ailleurs le parti qu'il représente au provincial qui l'a référé au municipal. Son chef à l'Alliance citoyenne de Québec, Alain Giasson, ne s'embarrasse «absolument pas» de ce double emploi. «On a toujours été en faveur de l'implication en politique à tous les niveaux», dit-il. Et pour un Français, le cumul des fonctions n'est pas tabou, prend-il la peine d'ajouter.