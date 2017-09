Le chef de cabinet de Couillard quitte son poste

(Québec) À un an des élections et une semaine après le chaos dans Louis-Hébert, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, annonce le départ de son chef de cabinet, Jean-Louis Dufresne. Celui-ci sera remplacé par Jean-Pascal Bernier.

En poste depuis l'élection de M. Couillard en 2014, M. Dufresne a été celui qui a rencontré l'ancien président de Manufacturiers et exportateurs du Québec, Éric Tétrault, afin qu'il devienne le candidat libéral dans la circonscription de Louis-Hébert.

Âgé de 38 ans, M. Bernier occupait le poste de directeur adjoint du premier ministre. Il entrera en fonction lundi prochain.

Par voie de communiqué, le premier ministre a vanté le travail de son nouveau bras droit. «J'ai décidé de confier cette importante responsabilité à M. Bernier parce qu'il a toujours démontré une grande capacité à gérer des situations complexes. J'ai pleinement confiance en lui pour mener à bon terme notre plan économique visant notamment à maintenir une saine gestion des finances publiques, à assurer la qualité de nos services publics et réduire encore davantage le fardeau fiscal des familles québécoises.»

Philippe Couillard a par ailleurs salué le travail de celui qui était son homme de confiance pendant trois ans et ami. «Lors de notre arrivée au gouvernement, l'économie était en panne et les comptes publics étaient dans un état précaire. M. Dufresne a contribué au premier chef à relancer et à redresser le Québec. Avec passion, intégrité et professionnalisme, il a exercé la tâche complexe de chef de mon cabinet. Je tiens à le remercier et à lui témoigner sincèrement toute mon affection.»

