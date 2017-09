Légalisation du cannabis: le projet de loi sous la loupe

Les députés du comité qui étudie le projet de loi sont rentrés au boulot une semaine avant la reprise officielle des travaux parlementaires pour tâcher de faire en sorte que C-45 devienne loi avant le 1er juillet 2018, comme le souhaite Justin Trudeau.

Voici, en vrac, un tour d'horizon des enjeux qui ont été soulevés au sujet de la légalisation de la substance.

Produits comestibles

La présidente du groupe de travail qui avait été mis sur pied pour guider la légalisation de la marijuana, Anne McLellan, regrette que les produits comestibles à base de cannabis ne soient pas légalisés en même temps que la substance dans sa forme séchée.

«Est-ce que le groupe de travail aurait préféré voir les produits comestibles dans le projet de loi? Oui. Nous l'aurions souhaité», a-t-elle tranché en mêlée de presse après sa comparution devant le comité.

Elle dit comprendre la prudence du gouvernement fédéral face à ces produits, dont la popularité a surpris les autorités du Colorado - le gouvernement de l'État a corrigé le tir après avoir constaté un nombre important de surdoses accidentelles.

Mais Ottawa ne devrait pas trop tarder à autoriser la vente des produits comestibles, qui sont en forte demande, histoire d'éviter que le crime organisé n'en profite pour combler le vide, a soutenu Mme McLellan.

L'ancienne ministre libérale de la Justice et de la Santé sous Jean Chrétien a par ailleurs fait valoir que ces produits sont meilleurs pour la santé, les consommateurs de marijuana récréative pouvant ingérer celle-ci sans obligatoirement fumer un joint de pot.

«La demande est en croissance, et si on consomme ces produits de façon responsable, c'est mieux que de fumer. Il y a donc des considérations de santé publique et des considérations relatives au choix des consommateurs», a-t-elle expliqué aux journalistes.

Le projet de loi C-45 permet la concoction de produits à base de cannabis à domicile, mais il ne prévoit pas la légalisation des aliments concoctés à base de cannabis. Le gouvernement a l'intention de le faire, mais pas tout de suite.

Crime organisé

La légalisation du cannabis ne signifie pas que le crime organisé relâchera l'emprise qu'il exerce sur le marché de la vente de marijuana du jour au lendemain.

Car les groupes criminels ont régné sur le commerce illégal de la substance pendant des décennies, a exposé Kathy Thompson, sous-ministre adjointe au ministère de la Sécurité publique.

«Ça va prendre du temps pour déplacer le crime organisé», a-t-elle déclaré en entrevue à l'issue de son témoignage.

Un peu moins de 50 % des 657 groupes du crime organisé recensés en 2016 par le Service canadien de renseignements criminels du Canada versent dans le trafic de drogue, selon la sous-ministre adjointe.

Le marché est particulièrement florissant pour les trafiquants de marijuana, car celle-ci est «la drogue la plus trafiquée au Canada, suivie de la cocaïne et de la métamphétamine», a-t-elle précisé.

Le premier ministre Trudeau insiste régulièrement sur le fait que le projet de loi C-45 vise en grande partie à porter un dur coup aux groupes criminalisés qui tirent profit de ce commerce illégal.

Pour y parvenir, il faudra que son gouvernement fasse en sorte que l'approvisionnement soit suffisant pour suffire à la demande du marché, et que le prix au détail du cannabis ne soit pas trop élevé, a mentionné Mme Thompson.

À ses côtés, Joanne Crampton, commissaire adjointe à la Gendarmerie royale du Canada (GRC), a fait valoir qu'il faudrait garder un oeil attentif sur les tentatives potentielles du crime organisé de s'infiltrer dans le marché légal et de développer un marché d'exportation.

Mise en garde de Regina

Un haut fonctionnaire du gouvernement de la Saskatchewan a prévenu que la province pourrait rater la cible du 1er juillet 2018 fixée par Ottawa pour la légalisation du cannabis.

«On fait de notre mieux pour y arriver, mais il n'y a aucune garantie que nous serons en mesure de respecter cette date butoir du fédéral», a déclaré aux élus Dale Tesarowski, du ministère saskatchewanais de la Justice.

La mise en garde a été mal accueillie par un député libéral qui siège au comité. «Il y avait moyen à mon sens à moi [...] de se préparer avant. J'aimerais savoir pourquoi ça n'a pas été fait avant», a reproché Ramez Ayoub.

Le niveau de préparation de la Saskatchewan contraste avec celui de l'Ontario, qui a été la première province à présenter, vendredi dernier, son plan en matière de distribution et de vente du cannabis.

Le gouvernement québécois n'a pas encore dévoilé le sien. Mais à la fin août, la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Lucie Charlebois, a réitéré que Québec serait prêt à temps.

La loi-cadre québécoise devrait être déposée à l'Assemblée nationale à l'automne, selon ce que prévoit le gouvernement de Philippe Couillard.

La dernière journée des consultations lancées par le gouvernement du Québec se tient mardi de l'autre côté de la rivière des Outaouais, à Gatineau, en présence de la ministre Charlebois.