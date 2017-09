Un ancien conseiller de la Ville de Cap-Rouge de retour en politique

Les électeurs du district déserté par le conseiller municipal Laurent Proulx d'Équipe Labeaume auront donc au moins quatre choix sur leur bulletin de vote en novembre. Équipe Labeaume a déjà annoncé le retour de l'ex-conseillère Marie-Josée Savard alors que Démocratie Québec lance Stéphanie Houde dans la mêlée et que Québec 21 présente l'homme d'affaires et ex-candidat du Parti conservateur du Canada Jean-Pierre Asselin.

«J'avais été élu à Cap-Rouge pour la première fois à l'âge de 29 ans avec le maire André Juneau, qui était mon mentor et est maintenant mon agent officiel. J'ai siégé sous quatre maires et quand j'ai quitté la politique en 1999, c'était pour me consacrer à ma carrière. Je m'étais dit que si jamais j'y retournais, ce serait à l'approche de ma retraite», a expliqué M. Lescarbeau au Soleil.

Maintenant âgé de 61 ans, Luc Lescarbeau estime que son district est «orphelin» depuis quelques années et il promet d'être présent à tous les conseils de quartier, conseils d'arrondissement et au conseil municipal. «Je ne vais pas là pour m'opposer systématiquement et "chialer" contre tout. Si j'y vais comme indépendant, c'est pour ne pas avoir un chef qui me dise quoi faire. Je crois que M. Labeaume va demeurer maire et je le féliciterai s'il pose de bons gestes. Cependant, si certaines décisions vont à l'encontre de l'intérêt de mes contribuables, je lui dirai également», a-t-il résumé.