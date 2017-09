Lisée veut réhabiliter le mot «identité»

Puisqu'il faut franchir la première étape, «celle de l'élection d'octobre 2018», et que son parti est en troisième position dans les intentions de vote, le chef péquiste a pris soin de s'adresser aux électeurs libéraux, caquistes et solidaires. «Le Parti libéral a besoin d'une longue cure d'opposition pour retrouver ses repères», a-t-il dit en empruntant au discours qu'il avait prononcé lorsqu'il est devenu chef du Parti québécois l'an dernier.

Il a invité les sympathisants caquistes à comparer les solutions de la CAQ et du PQ, entendu que celles du PQ à ses yeux sont «plus efficaces, plus réfléchies, plus solides».

Il a lancé un appel particulièrement senti aux sympathisants solidaires, soutenant que leur parti était l'allié objectif des libéraux et des caquistes. «Votre volonté de faire du Québec un endroit plus juste, plus vert, plus égalitaire est admirable. Mais nous sommes prisonniers, vous et nous, d'un système électoral vétuste qui favorise les libéraux.»

«Malheureusement, tant qu'on n'aura pas changé le mode de scrutin, voter Solidaire, c'est aider un libéral ou un caquiste à l'emporter. C'est obtenir exactement le résultat contraire à celui que vous recherchez.»

Le monorail

Le premier budget d'un gouvernement du Parti québécois «sera celui du virage vert», a réitéré M. Lisée avant de rebondir sur l'élection partielle du 2 octobre dans Louis-Hébert, où son candidat, Normand Beauregard, est un spécialiste du «développement durable».

Un gouvernement du Parti québécois réaliserait «un banc d'essai pour le projet de monorail électrique qui pourrait, demain, relier Montréal, Québec et les autres grands centres urbains du Québec», a-t-il dit.

Dans son discours, il a plusieurs fois associé Philippe Couillard, Gaétan Barrette et François Legault. Au passage, il a tenu à noter que «les libéraux et Gaétan Barrette se sont battus contre l'instauration de cliniques de superinfirmières autonomes, comme SABSA à Québec».

Virulent

Jean-François Lisée a été virulent lorsqu'il a évoqué la consultation sur la discrimination systémique et le racisme. «Il s'agit d'une opération politique préélectorale libérale de culpabilisation des Québécois chaudement appuyée par Québec solidaire», a-t-il déclaré.

Les questions identitaires sont et demeureront au coeur de son projet politique. M. Lisée pense qu'elles peuvent lui permettre de gagner des points. «L'immense majorité des Québécoises et des Québécois voient le retour des signes religieux, quels qu'ils soient, dans leurs services publics comme une régression, a-t-il postulé. Ils désirent vivre dans une société qui, tout en respectant les croyances de chacun, valorise la laïcité et la liberté des femmes.»

«Ils méritent un gouvernement qui sera à leurs côtés. Pour l'instant, au gouvernement à Québec, à Ottawa, comme chez les dirigeants de Québec solidaire, ils n'ont que des adversaires.»

Un invité du gouvernement indépendantiste catalan a été particulièrement applaudi par les délégués.