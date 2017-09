Louis-Hébert: pressentie par le PLQ, Anne Marcotte a approché la CAQ

(Québec) La candidate pressentie du Parti libéral du Québec (PLQ) pour l'élection partielle dans Louis-Hébert, la femme d'affaires Anne Marcotte, a tenté de porter les couleurs de la Coalition avenir Québec (CAQ) et ce, deux fois plutôt qu'une.

Selon les informations du Soleil, Mme Marcotte a approché la CAQ plusieurs semaines avant l'officialisation de la candidature de l'ex-banquier, Normand Sauvageau. Puis, elle est revenue à la charge rapidement après l'annonce du désistement de ce dernier qui a été pris de remords après avoir caché à son parti les raisons de son départ à la Banque Scotia. L'ex-banquier aurait été mêlé à une histoire de harcèlement envers d'autres employés.

Lors de cette ultime tentative, Anne Marcotte aurait même fait valoir que les libéraux la désiraient dans leur camp. La CAQ avait cependant déjà jeté son dévolu sur la porte-parole du Bureau du coroner, Geneviève Guilbault, dont la candidature sera officialisée dimanche après-midi.

Mme Marcotte n'a jamais caché sa volonté de se présenter en politique et n'a pas nié vouloir un jour le faire lors d'un bref entretien avec Le Soleil vendredi matin. Mais celle-ci n'a pas voulu répondre lorsque questionnée si elle était pressentie candidate pour le PLQ ou si elle avait contacté la CAQ. «Il n'y a pas de nouvelle à annoncer», a-t-elle répété, disant ne pas comprendre le brouhaha médiatique autour d'elle avant de mettre fin à l'appel.

Connue pour avoir encaissé son premier million à l'âge de 39 ans après avoir vendu à Transcontinental son entreprise spécialisée dans la conception de sites Internet, elle a par la suite fondé l'entreprise de conférences et concepts télé, Vivemtia. Plus récemment, elle a cofondé le mouvement Adopte qui vise à faire le pont entre les entrepreneurs à succès et les émergents.

En plus d'Anne Marcotte, la formation aurait deux autres femmes sur sa courte liste, dont celui d'Ihssane El Ghernati, attachée politique au bureau de l'ex-député Sam Hamad depuis neuf ans. Très connue dans les cercles libéraux à Québec notamment en raison de sa longue collaboration avec M. Hamad dont elle a été le bras droit. Âgée de 51 ans, elle serait la candidate de choix de nombreux politiciens dans la région tant au niveau municipal que fédéral tant son travail est apprécié. Il n'a pas été possible de confirmer qui était la troisième candidature.