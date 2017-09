Tétrault ne pouvait continuer, admet Couillard

«L'important pour nous c'est que M. Tétrault ait pris sa décision, elle était évidente, je ne pense pas que sa campagne pouvait continuer, même pas une journée de plus. Ce n'est certainement jamais facile ces moments-là, c'est également un être humain avec une famille», a laissé tomber le premier ministre qui se trouvait au Centre des sciences à Montréal pour participer à une activité du Canada Summit.

M. Couillard s'exprimait pour la première fois sur la journée rocambolesque qu'a connue son parti mercredi alors que celui qui aspirait à remplacer Sam Hamad à l'élection partielle dans Louis-Hébert s'est retrouvé au coeur d'une controverse concernant un rapport d'ArcelorMittal selon lequel il aurait harcelé et intimidé des employés en 2014 alors qu'il était directeur des affaires publiques de l'organisation.

Le premier ministre assure que sa formation a fait ses devoirs de vérification concernant Éric Tétrault, mais a tout de même reconnu que «tout n'est pas accessible» en faisant référence au document incriminant son candidat. Du même coup, il a dit que le Parti libéral du Québec et l'ensemble de la classe politique pourraient tirer des leçons de cet épisode. «Il faut certainement voir si on peut resserrer le processus de vérification pour l'ensemble des partis. (...) C'est certain que cette question sera examinée au parti», a-t-il dit.

Philippe Couillard a assuré que plusieurs personnes avaient déjà levé la main pour remplacer Éric Tétrault et que la personne choisie sera annoncée le plus rapidement possible.