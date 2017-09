Louis-Hébert: la CAQ confirme sa nouvelle candidate, le PLQ attend

Le nom de Mme Guilbault circulait déjà parmi les potentiels remplaçants de Normand Sauvageau. La porte-parole du Bureau du coroner devait se porter candidate pour la CAQ dans Charlesbourg en 2018, or son saut en politique aura été devancé par le retrait de la candidature de M. Sauvageau, mercredi.

Du côté du Parti libéral (PLQ), ce n'est que jeudi matin, soit 24h après le reportage de La Presse révélant l'existence d'un rapport incriminant le candidat libéral Éric Tétrault, que Philippe Couillard s'est exprimé pour la première fois sur le sujet.

Il a d'abord laissé le principal intéressé s'expliquer toute la journée de mercredi sur les allégations de harcèlement et d'intimidation à l'égard d'employés d'ArcelorMittal alors qu'il était directeur des affaires publiques de l'organisation en 2014. M. Tétrault a finalement annoncé qu'il se retirait en milieu de soirée, évoquant le poids trop lourd que son saut en politique faisait porter à sa famille.

Philippe Couillard a d'ailleurs admis que la campagne de ce dernier «ne pouvait pas continuer, même pas une journée de plus». «L'important pour nous, c'est que M. Tétrault ait pris sa décision, elle était évidente, je ne pense pas que sa campagne pouvait continuer, même pas une journée de plus. Ce n'est certainement jamais facile ces moments-là, c'est également un être humain avec une famille», a laissé tomber le premier ministre qui se trouvait au Centre des sciences à Montréal pour participer à une activité du Canada Summit.

Le premier ministre a assuré que sa formation a fait ses devoirs de vérification concernant M. Tétrault, mais a tout de même reconnu que «tout n'est pas accessible», en faisant référence au rapport d'ArcelorMittal. Du même coup, il a soutenu que le Parti libéral du Québec et l'ensemble de la classe politique pourraient tirer des leçons de cet épisode. «Il faut certainement voir si on peut resserrer le processus de vérification pour l'ensemble des partis. [...] C'est certain que cette question sera examinée au parti.»

Une candidature «le plus rapidement possible»

Philippe Couillard a assuré que plusieurs personnes avaient déjà levé la main pour remplacer Éric Tétrault et que la personne choisie sera annoncée le plus rapidement possible.

«Les gens de Louis-Hébert s'attendent à une élection où ils pourront discuter d'un certain nombre de sujets. On vous présentera un candidat ou une candidate solide. On ne baisse pas les bras. C'est difficile pour tous les partis politiques de trouver des candidatures pour différentes raisons. Dans Louis-Hébert, il y a des enjeux politiques trop importants. On sera là. On ne laissera pas Louis-Hébert sans député», a pour sa part déclaré le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, François Blais, en marge du lancement de la programmation de la Journée de l'informatique de Québec.

Plusieurs médias rapportaient cette semaine qu'il avait été très difficile pour le PLQ de dénicher quelqu'un voulant tenter de remplacer Sam Hamad pour l'élection partielle qui aura lieu le 2 octobre. Le nom du président de l'association libérale dans Louis-Hébert, Jean-Luc Lavoie, circule.

Jeudi, le conseiller municipal de Québec, Paul Shoiry, a d'emblée rejeté la possibilité de faire le saut en politique provinciale cet automne affirmant qu'il voulait terminer son mandat. «2018 c'est une autre affaire, on verra», a néanmoins ajouté l'ex-maire de Sillery.

Les partis ont jusqu'à la mi-septembre pour présenter leur candidat auprès du Directeur général des élections du Québec.