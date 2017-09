Le caquiste Normand Sauvageau retire sa candidature dans Louis-Hébert

«Je tiens à informer les électeurs de Louis-Hébert que, d'un commun accord avec M. François Legault, je retire officiellement ma candidature en vue de l'élection partielle du 2 octobre prochain», a fait savoir M. Sauvageau par voie de communiqué de presse en fin d'après-midi mercredi.

Il explique avoir reçu en matinée l'appel d'un journaliste au sujet des circonstances entourant son départ prématuré à la retraite en 2016. À partir de là, les choses se sont précipitées. Il admet ne pas avoir fait preuve de la transparence requise lorsqu'il s'est porté candidat. Normand Sauvageau a travaillé à la Banque Scotia.

«Il y a plus d'un an, j'ai pris ma retraite après 39 ans de carrière dans des circonstances difficiles sur le plan des relations de travail. Au moment de poser ma candidature, j'ai omis d'informer les responsables de la Coalition Avenir Québec de faits importants entourant mon départ», écrit-il sans préciser la nature de ces faits.

«Aujourd'hui, je réalise à quel point c'était une erreur. J'aurais dû informer la CAQ de ces événements d'entrée de jeu, plutôt que d'y être contraint par l'appel du journaliste. J'ai décidé de me lancer en politique pour représenter le mieux possible les électeurs de Louis-Hébert et non pour devenir une distraction par rapport aux enjeux importants qui les concernent.»