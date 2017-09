Journée chaotique dans Louis-Hébert

(Québec) Après une journée dans la tourmente où il s'est à la fois défendu et excusé d'avoir harcelé des employés à son ancien lieu de travail, Éric Tétrault a finalement renoncé mercredi soir à porter les couleurs du Parti libéral du Québec (PLQ) à l'élection partielle dans Louis-Hébert, et ce, peu après l'annonce du retrait de son rival caquiste, Normand Sauvageau.

C'est La Presse qui a mis au jour l'existence d'une enquête commandée par la haute direction d'ArcelorMittal en 2014 sur le comportement de celui qui aspirait jusqu'à mercredi à remplacer Sam Hamad dans Louis-Hébert et qui était alors directeur des affaires publiques de l'entreprise.

Le principal intéressé a accordé de nombreuses entrevues au cours de la journée pour expliquer le contexte de ces allégations, s'excuser et rappeler qu'aucune plainte n'avait été retenue contre lui. Mais lors d'un entretien accordé à Radio-Canada en soirée, il a dit avoir décidé en fin d'après-midi qu'il ne ferait pas porter plus longtemps à sa famille le poids de ces révélations et de la pression qu'il subissait depuis l'annonce de sa candidature. Le Parti libéral du Québec (PLQ) n'a pas souhaité émettre de commentaires.

Excuses et regrets

En entrevue au Soleil plus tôt dans la journée, Éric Tétrault avait admis qu'il avait parfois été «carré et abrasif» auprès d'anciens collègues chez ArcelorMittal où il a travaillé entre 2011 et 2014, expliquant que le contexte de l'époque était tendu dans l'entreprise et qu'il a transféré cette pression sur les employés. «Mon message principal est d'exprimer mes excuses et mes regrets», a-t-il affirmé.

Avait-il adressé ces mêmes paroles à ses «victimes» au moment où les conclusions de l'enquête ont été dévoilées? «Honnêtement je ne me rappelle plus de ça. Non. Je ne m'en souviens pas. Je me souviens d'avoir eu une rencontre avec la haute direction. On ne m'a pas demandé de le faire. Je dois vous dire que j'ai quitté trois ou quatre semaines plus tard», a expliqué le principal intéressé.

«Je n'ai probablement pas eu le temps de les faire, j'ai quitté deux ou trois semaines plus tard. Ne me pognez pas sur ma mémoire parce que je ne suis pas très bon», avait renchéri Éric Tétrault lorsque questionné une nouvelle fois sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas cru bon s'excuser aux personnes qui s'étaient senties lésées à l'époque.

«J'essayais d'être gentil»

Quant aux allégations de harcèlement envers deux femmes, M. Tétrault a répliqué qu'il s'agissait «carrément d'autre chose» et que cela n'a «jamais été fondé le moindrement».

Néanmoins, l'ex-candidat a reconnu qu'il a pu avoir louangé des représentantes du sexe opposé. «C'est vrai que je suis quelqu'un de carré et abrasif, mais paradoxalement je suis quelqu'un qui complimente beaucoup et qui essaie de donner confiance à tout le monde. [...] Mais à un moment donné, quand tu dis à quelqu'un qu'elle est particulièrement élégante, ça peut être mal interprété, surtout aujourd'hui. Je le reconnais et je peux vous dire franchement que depuis ce temps-là, je suis devenu extrêmement réservé sur ce genre de choses là parce qu'entre une bonne intention et ce qui est mal perçu, je ne sais plus vraiment aujourd'hui quelle est la ligne là-dedans, a-t-il soutenu. [...] Moi j'essayais d'être gentil, si ç'a pu être perçu autrement, encore une fois mes regrets, mes excuses.»

Malaise chez les libéraux

Éric Tétrault a maintenu tout au long de la journée mercredi que le Parti libéral du Québec était au courant du rapport au moment où sa candidature a été officialisée et qu'il avait l'appui du premier ministre, Philippe Couillard. L'ex-président de Manufacturiers et Exportateurs du Québec avait déjà fait les manchettes au lendemain de son saut en politique en raison des versions contradictoires qu'il a livrées sur les raisons de sa présence dans la loge de Lino Zambito avec l'ex-ministre Nathalie Normandeau à un concert de Céline Dion en 2008.

Laissant présager un important malaise dans l'équipe libérale, les ministres du gouvernement Couillard se sont montrés peu bavards mercredi en journée sur les nouvelles révélations à l'endroit du candidat à la partielle de Louis-Hébert alors que la veille, ils étaient nombreux à l'applaudir lors du lancement de sa campagne dans Cap-Rouge.