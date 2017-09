Éric Tétrault: «J'essayais d'être gentil»

(Québec) Le candidat libéral dans la partielle de Louis-Hébert, Éric Tétrault, ne se souvient pas s'il s'est excusé en 2014 auprès des employés d'ArcelorMittal d'avoir été «carré et abrasif» à l'époque où un rapport pour harcèlement a été rédigé sur son comportement. Il admet par ailleurs avoir «essayé d'être gentil» envers les femmes en les complimentant, mais ne plus savoir où tracer la ligne dans le contexte d'aujourd'hui.

La Presse révélait mercredi matin qu'une enquête avait été commandée par la haute direction d'ArcelorMittal en 2014 sur Éric Tétrault, alors directeur des affaires publiques de l'entreprise, pour des allégations de harcèlement psychologique envers deux femmes et d'intimidation sur d'autres employés.

Après avoir d'abord affirmé dans l'article qu'il était blanc comme neige parce qu'aucune plainte n'avait été retenue, il est revenu sur sa version des faits lors de diverses entrevues accordées dans les médias. Au Soleil, il a également fait son mea culpa, expliquant que le contexte de l'époque était tendu dans l'entreprise et qu'il a transféré cette pression sur les employés. «Mon message principal est d'exprimer mes excuses et mes regrets», a affirmé M. Tétrault en entrevue téléphonique.

A-t-il adressé ces mêmes paroles à ses «victimes» au moment où les conclusions de l'enquête ont été dévoilées? «Honnêtement, je ne me rappelle plus de ça. Non. Je ne m'en souviens pas. Je me souviens d'avoir eu une rencontre avec la haute direction. On ne m'a pas demandé de le faire. Je dois vous dire que j'ai quitté trois ou quatre semaines plus tard», a expliqué le principal intéressé.

«Je n'ai probablement pas eu le temps de les faire, j'ai quitté deux ou trois semaines plus tard. Ne me pognez pas sur ma mémoire parce que je ne suis pas très bon», a renchéri Éric Tétrault lorsque questionné une nouvelle fois sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas cru bon s'excuser aux personnes qui s'étaient senties lésées à l'époque.

Carré et abrasif, mais gentil

Quant aux allégations de harcèlement envers deux femmes, le candidat libéral qui aspire remplacer Sam Hamad dans Louis-Hébert, affirme que «c'est carrément autre chose» et que cela n'a «jamais été fondé le moindrement».

Néanmoins, M. Tétrault reconnaît qu'il peut avoir louangé des représentantes du sexe opposé. «C'est vrai que je suis quelqu'un de carré et abrasif, mais paradoxalement je suis quelqu'un qui complimente beaucoup et qui essaie de donner confiance à tout le monde. [...] Mais à un moment donné, quand tu dis à quelqu'un qu'elle est particulièrement élégante, ça peut être mal interprété, surtout aujourd'hui. Je le reconnais et je peux vous dire franchement que depuis ce temps-là, je suis devenu extrêmement réservé sur ce genre de choses là parce qu'entre une bonne intention et ce qui est mal perçu, je ne sais plus vraiment aujourd'hui quelle est la ligne là-dedans», a-t-il soutenu.

Il se défend néanmoins d'avoir commenté leur physique. «Leur dire qu'elles sont particulièrement élégantes, ce n'est pas parler de leur physique [...] Ça se fait dire à une femme que tu la trouves particulièrement jolie et élégante, mais je comprends qu'aujourd'hui c'est très, très difficile à exprimer, mais à un moment donné tu ne sais plus où elle est la ligne. Moi j'essayais d'être gentil, si ç'a pu être perçu autrement, encore une fois mes regrets, mes excuses.»

Éric Tétrault a maintenu mercredi que le Parti libéral du Québec était au courant du rapport au moment où sa candidature a été officialisée et qu'il a l'appui du premier ministre, Philippe Couillard. Il n'a cependant pas voulu dire s'il avait eu l'occasion de lui parler après la publication de l'article. «Je vais garder ça pour moi», a-t-il répliqué.

L'ex-président de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, qui s'est déjà trouvé dans une situation compromettante lorsqu'il s'est retrouvé en présence dans la loge de Lino Zambito avec l'ex-ministre Nathalie Normandeau à un concert de Céline Dion en 2008, a soutenu que c'était déjà la quatrième fois depuis le début de la campagne qu'il était la cible d'attaques. «Ça commence à sentir le désespoir», a-t-il soutenu.Ministres peu bavards

Les ministres du gouvernement Couillard se sont montrés peu bavards mercredi sur ces nouvelles révélations à l'endroit du candidat à la partielle de Louis-Hébert alors que la veille, ils étaient nombreux à l'applaudir lors du lancement de sa campagne dans Cap-Rouge.

Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, Pierre Moreau, a dit vouloir attendre la version complète des faits d'Éric Tétrault avant de commenter, mais a d'emblée soutenu qu'il ne s'agissait pas du tout d'allégations de la même nature que celles à l'endroit du député de Laurier-Dorion, Gerry Sklavounos, réputé pour avoir eu des comportements «charmeurs» envers ses collègues et blanchi d'agression sexuelle dans le dossier d'Alice Paquet. M. Moreau a également rappelé le «contexte d'élection partielle» évoquant la possibilité de manoeuvre politique.

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, a pour sa part soutenu qu'il fallait «laisser la chance au coureur», alléguant que personne n'était parfait et que tout le monde faisait des erreurs. «Ça me fera plaisir de faire campagne avec lui, a-t-elle ajouté. C'est parce que je le connais personnellement que je sais qu'il est capable de reconnaître ses torts.» Avec Jean-Marc Salvet