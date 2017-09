Coiteux «se bricole un ministère», dit le PQ

(Québec) Le ministre Martin Coiteux est juge et partie lorsqu'il prône la création d'un tout nouveau ministère, affirme le député péquiste Sylvain Gaudreault. Baptisée Sécurité et Soutien aux collectivités, cette entité hériterait des responsabilités exercées par le ministère des Affaires municipales et par celui de la Sécurité publique.

Martin Coiteux «se bricole un ministère», lance le député de Jonquière. Il n'appartient pas au ministre de juger de la pertinence qu'il y aurait à regrouper les deux ministères qu'il dirige actuellement, selon lui. Cette responsabilité devrait revenir au bureau du premier ministre.

Sur le fond, Sylvain Gaudreault croit que le ministre Coiteux fait fausse route, qu'il a été obnubilé par cette idée de fusion entre les Affaires municipales et la Sécurité publique, alors que l'essentiel ne serait pas là.

La preuve en est selon lui que Martin Coiteux a glissé dans son plan le projet d'intégrer à cette nouvelle entité ministérielle tout le volet du transport collectif actuellement sous la houlette du ministère des Transports.

Pour Sylvain Gaudreault, il existe une logique beaucoup plus grande à rapprocher le ministère des Transports et celui des Affaires municipales que ce dernier et la Sécurité publique. Il n'est pas du tout convaincu de la pertinence qu'il y aurait à fusionner Affaires municipales et Sécurité publique.

Le péquiste voit dans la référence faite par M. Coiteux au transport collectif l'indice que le gouvernement de Pauline Marois avait eu raison de placer sous la direction d'un seul ministre le ministère des Affaires municipales et celui des Transports.

Sylvain Gaudreault a été ministre de ces deux ministères de septembre 2012 à avril 2014. Le transport et l'aménagement du territoire sont complémentaires, insiste-t-il.

Sur le fond encore, M. Gaudreault pense de surcroît qu'il serait inutilement compliqué d'aller jusqu'à la fusion de ministères. L'important est que ceux qui ont des missions complémentaires travaillent ensemble, fait-il valoir.

«Nouvelle approche»

Selon un document obtenu par Le Soleil, cet éventuel ministère de la Sécurité et du Soutien aux collectivités aurait dans ses champs de compétence les lois en matière municipale et de sécurité publique, des politiques fiscales, la sécurité civile, la sécurité incendie, la Sûreté du Québec, les services policiers et la sécurité nationale. Il se préoccuperait d'infrastructures municipales, de finances municipales, d'aménagement du territoire et d'urbanisme, de «développement, d'occupation et de vitalité des territoires», d'éthique et de déontologie au niveau municipal. Et il étendrait ses compétences jusqu'au transport collectif.

Martin Coiteux défend l'idée de créer un tel ministère en faisant valoir que sa mission serait «orientée vers le soutien et l'accompagnement aux collectivités».

«La réflexion sur le développement d'un nouveau ministère de soutien aux collectivités» s'inscrit «dans une approche gouvernementale qui correspond à une conception plus moderne du rôle de l'État», peut-on lire dans son document de réflexion.

«Le gouvernement voit maintenant ce rôle, dans plusieurs champs d'activité, comme étant un rôle de soutien et d'accompagnement aux collectivités. C'est notamment le cas dans les nombreux domaines où les municipalités locales et les MRC sont à même d'offrir des services de première ligne à leurs résidents.»

Le ministre Coiteux estime qu'un débat sur ce qu'il propose s'engagera dans les milieux concernés.