Coiteux veut créer un nouveau ministère

(Québec) Dans un rapport daté du mois d'août, le ministre Martin Coiteux plaide pour la création d'un tout nouveau ministère au Québec. Il porterait le nom de Sécurité et Soutien aux collectivités. Il hériterait de plusieurs responsabilités actuellement exercées par le ministère des Affaires municipales et par celui de la Sécurité publique, mais aussi par d'autres.

Mine de rien, c'est à une vraie réorganisation des structures ministérielles de l'État du Québec - et des relations que le gouvernement québécois entretient avec les citoyens - qu'en appelle Martin Coiteux dans ce document de réflexion dont Le Soleil a obtenu copie.

Cet éventuel ministère de la Sécurité et du Soutien aux collectivités aurait dans ses champs de compétence les lois en matière municipale et de sécurité publique, des politiques fiscales, la sécurité civile, la sécurité incendie, la Sûreté du Québec, les services policiers et la sécurité nationale.

Il se préoccuperait d'infrastructures municipales, de finances municipales, d'aménagement du territoire et d'urbanisme, de «développement, d'occupation et de vitalité des territoires», d'éthique et de déontologie municipale.

Il regrouperait bon nombre de responsabilités actuellement dévolues au ministère de la Sécurité publique et à celui des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

Réunir leurs responsabilités «qui se croisent et se complètent» permettrait au nouveau ministère d'«organiser le soutien aux collectivités de manière plus efficiente et efficace» et de mieux «accompagner» ces dernières, fait valoir le document. «Les acteurs que sont les municipalités, les municipalités régionales de comté et les communautés autochtones y verraient un virage important par rapport à la relation actuelle», ajoute-t-on.

Le portefeuille du nouveau ministère pourrait aussi intégrer les organismes suivants: la Commission municipale du Québec, le Commissaire à la déontologie policière, le Commissaire à la lutte contre la corruption, le Bureau des enquêtes indépendantes, l'École nationale de police du Québec et l'École nationale des pompiers.

Ce n'est pas tout : certaines responsabilités actuellement assumées par d'autres ministères pourraient également y être intégrées - bien qu'au terme d'«une réflexion approfondie», précise-t-on.

Il est par exemple question du transport collectif, actuellement dans le giron du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports. On y plaide que le transport collectif est lié à «l'aménagement du territoire» et qu'il est «une partie intrinsèque du développement local et régional», ainsi que des décisions prises à ces échelons.

«L'intégration de cette responsabilité permettrait possiblement une meilleure cohérence dans la détermination des orientations gouvernementales, ainsi que dans la planification et le déploiement du service local et régional», affirme-t-on.

Des fonds actuellement gérés par le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation pourraient aussi y être transférés. Sont entre autres cités : le Fonds d'aide aux initiatives régionales, le Fonds local d'investissement et le Fonds d'aide à l'économie de Lac-Mégantic.

«Gains d'efficience»

En revanche, certaines responsabilités des actuels ministères de la Sécurité publique et des Affaires municipales devraient être chapeautées par d'autres entités ministérielles. Elles ne cadreraient pas avec la mission du nouveau ministère.

Le Bureau du coroner, la Régie des alcools, des courses et des jeux, la Régie du logement, les services correctionnels, la Commission québécoise des libérations conditionnelles et la Société d'habitation du Québec devraient se trouver d'autres tuteurs.

Le document du ministre Martin Coiteux ne parle pas d'économies budgétaires, mais avance que le ministère de la Sécurité et du Soutien aux collectivités permettrait de «réaliser des gains d'efficience à moyen et à long terme».