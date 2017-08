Gestes à caractère haineux: Couillard lance un appel à la solidarité

(Québec) Devant la multiplication des gestes à caractères haineux, comme le récent incendie du véhicule du président du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ), les Québécois doivent répondre par la solidarité, soutient le premier ministre Philippe Couillard qui appelle également les citoyens à «dire haut et fort non à la violence».

Avec l'attentat à la Grande Mosquée de Québec en janvier et l'attaque personnelle dont Mohamed Labidi a fait l'objet il y a trois semaines lorsque sa voiture a été la proie des flammes, «on franchit un pas», a soutenu M. Couillard en marge de la visite d'une entreprise à Saint-Augustin avec son candidat à la partielle de Louis-Hébert, Éric Tétrault.

«On est maintenant au niveau de la haine raciale, d'actes violents. Il est temps pour notre société et pas seulement dans la région de Québec, de voir ça arriver et de réagir fortement en témoignant de notre solidarité, a poursuivi le premier ministre. Il faut dire haut et fort non à la violence, quelle qu'elle soit, quel que soit le côté d'où elle vient et non à l'exclusion des gens.»

«Plus les gens qui posent ces gestes vont se sentir condamnés par la société dans laquelle ils sont, plus, j'espère, que ça va être difficile pour eux de les poser. Il faut faire appel à la solidarité», a répété Philippe Couillard.

Selon lui, il ne faut cependant pas «se culpabiliser à outrance» puisque le Québec n'est pas la seule société où ce genre d'événements fait les manchettes. Il croit que la population de la province a déjà démontré à de nombreuses reprises qu'elle était très ouverte et avait une grande capacité d'accueil et c'est pour cette raison qu'il l'invite à se ressaisir. «Lorsque l'on voit des nouveaux arrivants chez nous, il faut se souvenir que ça fait partie d'un phénomène qui est plus large, plus complexe», a-t-il fait valoir.

«C'est notre devoir à nous comme société de réagir, le monde nous observe, le Canada nous observe, c'est à nous d'avoir ce sursaut et de démontrer ensemble qu'on est unis sur cette question.»

