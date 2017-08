Crimes haineux: QS en appelle à la mobilisation de la classe politique

Les «incidents haineux de plus en plus nombreux visant le Centre culturel islamique de Québec» témoignent de cette progression, affirme la députée solidaire dans un communiqué de presse.

«Cette accumulation d'incidents haineux envers la communauté musulmane de Québec dans les derniers mois est angoissante. Est-ce que je dois rappeler que cette même communauté a été victime d'un attentat ayant coûté la vie à six personnes pas plus tard qu'en janvier dernier? Et maintenant, on apprend que le véhicule du président du Centre culturel islamique de Québec a été incendié plus tôt ce mois-ci, que la police a confirmé le caractère criminel de l'incendie et que d'autres actes haineux ont été recensés dans les derniers mois.»

Depuis quelques jours, Mme Massé et son collègue Gabriel Nadeau-Dubois répètent qu'ils craignent «cette spirale de la haine».

«Pour nous, il ne fait aucun doute que l'extrême droite existe au Québec», dit Manon Massé en invitant la classe politique «à agir résolument contre la haine».

Le PQ et la CAQ

Pour le péquiste Jean-François Lisée, c'est «un geste de violence inacceptable» qui a été commis contre le président du Centre culturel islamique de Québec, Mohamed Labidi. C'est ce qu'il a déclaré sur Twitter en appelant les Québécois à être «unis dans la dénonciation».

Dans un message également lancé sur Twitter, le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a dit «dénoncer ce geste répugnant».