Débat du NPD: la neutralité religieuse de l'État divise les candidats

D'entrée de jeu, le député fédéral Guy Caron - le seul Québécois de la course - a abordé cet enjeu controversé dans sa déclaration d'ouverture, invitant le parti clarifier sa position pour concilier «la réalité canadienne avec les aspirations québécoises».

«Refuser ce débat, c'est laisser toute la place à la droite réactionnaire. La laïcité devrait être à notre image : progressiste et inclusive. Rejeter la laïcité parce qu'on pense que c'est juste du racisme, c'est ne pas comprendre le Québec», a-t-il affirmé tout en précisant qu'il ne croyait pas que l'État devrait dicter à ses citoyens ce qu'ils devraient porter, mais qu'il respectait le droit de l'Assemblée nationale à légiférer sur cette question. Il éviterait donc d'alimenter toute contestation judiciaire d'une éventuelle loi québécoise.

Guy Caron a talonné son rival, Jagmeet Singh, qui s'oppose au projet de loi du gouvernement du Québec sur la neutralité religieuse de l'État parce qu'il brime les libertés individuelles garanties par la charte. Le député provincial de l'Ontario de religion sikhe porte le turban et le kirpan.

«Je ne suis pas ici pour vous convaincre d'accepter mon turban ni ma barbe, a affirmé ce dernier en ouverture. Je veux vous convaincre que je suis quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que vous : les valeurs sociales-démocrates et progressistes.»

Dans une déclaration diffusée avant le débat, M. Singh avait souligné l'importance de protéger les droits individuels et des minorités tout en respectant le principe de séparation de la religion et de l'État. Il appelait les non-musulmans à être solidaires avec les musulmans qui vivent «une montée d'intolérance et de violence à leur endroit» et soulignait l'existence de la Charte québécoise des droits et libertés qui, tout comme la Charte canadienne des droits et libertés, protège la liberté de religion.

Lors d'un échange entre ces deux candidats, Guy Caron lui a demandé jusqu'à quel point il était prêt à aller pour «nier la volonté de l'Assemblée nationale» sur la question de la neutralité religieuse de l'État.

«Si le gouvernement québécois décide de privatiser le système de santé, oui comme premier ministre je vais dire non ce n'est pas acceptable parce qu'on a des valeurs. Ce n'est pas une question de respecter. C'est une question de nos valeurs», a répondu M. Singh avec cette comparaison.

En point de presse à la suite du débat, il a clarifié sa position en soulignant qu'il n'utiliserait pas des fonds fédéraux pour contester la loi québécoise sur la neutralité religieuse de l'État si elle était adoptée dans sa forme actuelle. La responsabilité revient à la communauté de lancer une contestation judiciaire, a-t-il précisé.

Portée élargie du projet de loi

Le gouvernement Couillard vient d'élargir la portée du projet de loi 62 sur la neutralité religieuse de l'État aux municipalités et aux sociétés de transport. En vertu de ce projet de loi, les services publics doivent être donnés et reçus à visage découvert. Il est toujours à l'étude.

Les députés fédéraux Niki Ashton et Charlie Angus s'opposent également au projet de loi 62 tout en reconnaissant le droit du Québec de débattre de la question.

«Ma position est claire : on ne peut pas dire à une femme ou à n'importe qui ce qu'elle peut porter, a affirmé Niki Ashton. Il faut être clair que les lois au pays ne violent pas la charte des droits et liberté. Il faut aussi respecter le Québec.» La candidate manitobaine s'est dite préoccupée par le «Québec bashing» suscité par cette question et a invité les progressiste à combattre la suprémacie blanche.

Elle a ensuite indiqué en point de presse qu'elle serait prête à considérer une contestation judiciaire de la loi québécoise si elle était chef du NPD.

«Je ne crois pas aux politiciens qui dictent comment ces femmes doivent s'habiller, a souligné pour sa part Charlie Angus. J'ai un problème avec cette position, mais cette conversation existe ici au Québec.» Il a ajouté avoir confiance que les voix progressistes allaient pouvoir suggérer un équilibre entre les droits individuels et les droits de la société. Il n'a toutefois pas voulu préciser quel était cet équilibre lorsqu'il a répondu aux questions des journalistes après le débat.

Le nombre de députés néo-démocrates québécois a fondu lors des dernières élections fédérales, passant de 59 à 16. Plusieurs de ces élus estiment que le parti doit regagner le coeur des Québécois à temps pour celles de 2019 s'il aspire réellement à former un gouvernement.

Qualité du français

Le débat, qui déroulé presque entièrement en français, était l'occasion d'évaluer la maîtrise de la langue des quatre candidats et de comparer leurs propositions pour le Québec.

Charlie Angus, Niki Ashton et Jagmeet Singh, dont la langue maternelle est l'anglais, sont tous capables de s'exprimer en français à des degrés divers. Niki Ashton a réussi à tirer son épingle du jeu tandis que les réponses en français de Charlie Angus et Jagmeet Singh étaient à l'occasion difficiles à comprendre en raison d'erreurs d'élocution et de syntaxe.

«C'est essentiel d'améliorer mon habileté à parler en français», a admis Charlie Angus en soulignant qu'il s'agit une qualité incontournable pour le prochain chef du NPD.

Le député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, Guy Caron, dont le français est la langue maternelle, a prouvé qu'il maîtrisait les enjeux québécois.

Le débat a permis aux quatre candidats de débattre de questions variées, comme celle des demandeurs d'asile, de la lutte contre les changements climatiques et de l'égalité homme-femme.

Sur la question de la constitution canadienne, les quatre candidats se sont tous dit ouvert à un dialogue avec le Québec pour qu'il puisse éventuellement adhérer à la loi fondamentale du pays tout en indiquant qu'il faudrait aussi inclure les peuples autochtones.

Il reste moins d'un mois avant le début du vote en ligne le 18 septembre. Le dernier débat aura lieu à Vancouver le 10 septembre. Le NPD comptait un peu plus de 1000 membres du Québec à la fin de 2016. Les chiffres sur le nombre de militants recrutés durant la course à la direction seront connus cette semaine.

