Symboles religieux: Lisée marche dans les pas de Labeaume

Le gouvernement affirme que les propos des ténors péquistes et caquistes attisent les craintes d'une partie de la population et contribuent à la montée de l'extrême droite et du populisme.

MM. Legault et Lisée accusent le premier ministre Couillard d'avoir contribué à la montée de l'extrême droite en pourfendant «ceux qui posent des questions», en ayant par exemple déclaré, lors d'un débat sur les niveaux d'immigration, que l'un et l'autre soufflaient «sur les braises de l'intolérance».

À l'instar de Régis Labeaume, il a aussi évoqué, et ce, dans le même élan, les cagoules et les masques portés par des casseurs.

Jeudi, il estimait que «la question de la place du voile intégral dans la société soulevée par le maire de Québec est légitime et mérite une réponse claire». Claire et rapide.

«Je me demande où était Régis Labeaume dans les 10 dernières années. Ça fait 10 ans qu'on en parle au Québec du port des signes religieux, du port du voile intégral!» Le solidaire Gabriel Nadeau-Dubois s'est étonné jeudi des récents propos du maire Labeaume. Les libéraux de Philippe Couillard avaient aussi soutenu mercredi qu'il est faux d'affirmer qu'il existe des sujets tabous au Québec. Gabriel Nadeau-Dubois a présenté trois amendements au projet de loi 62 - des amendements visant à «compléter la laïcisation de l'État», selon ses mots. Il a proposé de mettre fin au financement public des établissements scolaires confessionnels, d'interdire «toute récitation d'un texte à caractère religieux lors de la tenue d'assemblées municipales et lors des travaux de l'Assemblée nationale», et de décrocher le crucifix suspendu au-dessus du fauteuil du président de l'Assemblée nationale. Le gouvernement s'en tiendra à ce qu'il a présenté. Au coeur de son projet figurent la prestation et la réception des services publics à «visage découvert».