Légalisation du pot: délai trop court, selon Québec

«On a demandé un délai, mais on ne l'a pas eu!» a-t-elle laissé tomber lors de la consultation régionale sur l'encadrement du cannabis à Québec. La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie répondait à Sylvain Fournier, du Centre d'intervention en toxicomanie, qui est opposé à la légalisation et s'interrogeait sur les délais qu'il considérait trop courts.

En mêlée de presse, la ministre a avoué avoir rencontré la ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, durant l'été et lui avoir réitéré une demande d'un délai plus long que la date butoir du 1er juillet. «Mais on s'est fait dire non», a-t-elle indiqué.

Prêt à temps

La ministre jure toutefois que le projet de loi cadre sera prêt à temps. «Ne pas avoir eu ce délai signifie cependant qu'au lieu de faire les 17 régions du Québec, cette consultation n'effectue que sept arrêts.» Elle ajoute cependant que 7000 personnes ont déjà rempli le questionnaire en ligne du gouvernement sur le cannabis.

Indiquant qu'aucun scénario n'est écarté, Mme Charlebois a aussi avoué qu'elle ignorait s'il serait possible de mettre sur pied en moins d'un an une société d'État qui serait chargée de la distribution du cannabis légal.

«On est en train d'évaluer ça car on en entend parler. Tout est ouvert, rien n'est arrêté», a-t-elle déclaré.

Intérêt pour la vente

Jeudi, des représentants de l'Association des marchands, dépanneurs et épiciers du Québec (AMDEP) de même que du groupe VapoClub, spécialisé dans la vente d'articles de cigarettes électroniques, sont d'ailleurs venus plaider leur cause devant la ministre.

Le directeur général de l'AMDEP, Yves Servais, a expliqué que plusieurs de ses membres souhaitaient pouvoir offrir du cannabis à leurs clients alors que Jacques Duhamel, président de VapoClub, aimerait que ses boutiques puissent en vendre sous forme liquide pour les vaporisateurs.

Pendant ce temps, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale suggérait plutôt que la distribution du cannabis soit faite par un organisme sans but lucratif plutôt que selon un modèle commercial.

«Avec une formule plus commerciale, les entreprises seraient tentées de fidéliser les clients et de recruter de nouveaux fumeurs», a déclaré le directeur de la santé publique de la Capitale-nationale, le Dr François Desbiens.

Par ailleurs, la ministre a avoué qu'elle ne s'était pas encore penchée sur la question du commerce électronique, qui pourrait permettre aux Québécois de s'approvisionner dans d'autres province sur leur législation est différente.

«C'est une bonne question à laquelle je n'ai malheureusement pas de réponse pour l'instant. Je ne sais pas comment on pourrait empêcher ça.»

