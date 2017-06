Québec investit 2 millions $ de plus pour le patrimoine religieux

(Québec) Le gouvernement du Québec ajoute 2 millions $, dont 400 000 $ dans la Capitale-Nationale, à l'enveloppe budgétaire prévue pour son programme de préservation et restauration du patrimoine religieux québécois.

C'est le ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin, qui a fait dimanche l'annonce de cette bonification de 20 % du programme, portant son enveloppe totale à 12 millions $ pour 2017-2018. Ce montant permettra de restaurer 64 bâtiments, deux orgues et cinq oeuvres d'art. L'État assumera ainsi jusqu'à 85 % de la facture des différents projets qui bénéficieront du programme.

«Les 12 millions $ que nous annonçons aujourd'hui permettront d'ajouter de nombreux bâtiments à nos efforts de conservation, notamment des églises et des oeuvres de notre histoire plus récente qui témoignent de l'évolution de l'architecture et de la culture religieuse au fil du temps», a expliqué le ministre.

Ce dernier a profité de la conférence de presse à l'église patrimoniale du Sault-au-Récollet, dans l'arrondissement montréalais d'Ahuntsic, pour dévoiler les 14 églises, basiliques ou cathédrales touchées par le programme à Montréal. Les projets dans la métropole ne représentent toutefois que 2,76 millions $ de l'enveloppe totale.

Contacté par Le Soleil, dimanche après-midi, l'attaché de presse du ministre, Karl Filion, a expliqué que les projets en dehors de Montréal seraient révélés «lors d'annonces régionales par les ministres et les députés concernés». On sait toutefois d'or et déjà que 15 des 17 régions du Québec bénéficieront de l'aide financière.

À Québec, on savait déjà depuis mars que la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec, l'église Notre-Dame-des-Victoires, l'église de la Sainte-Famille de l'île d'Orléans, l'église Saint-Roch et le Monastère des Augustines devaient se séparer 1,5 million $ du provincial pour divers travaux de réfection, en 2017-2018. Les 400 000 $ supplémentaires permettront deux autres projets que le ministère n'a pas dévoilés.

Selon Karl Filion, le programme pour la préservation du patrimoine religieux touchera également quatre projets dans la Chaudière-Appalaches, et trois dans le Bas-Saint-Laurent. Avec La Presse