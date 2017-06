Les Îles resteront une circonscription unique, dit Chevarie

(Québec) Le député libéral des Îles-de-la-Madeleine, Germain Chevarie, est catégorique: les Îles-de-la-Madeleine resteront une circonscription entière et unique.

Dans une publication sur sa page Facebook, M. Chevarie a écrit samedi qu'après avoir consulté le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, il n'était pas question de revoir le statut particulier des Îles-de-la-Madeleine ni la reconnaissance du caractère insulaire de cette région. Le premier ministre aurait été très «catégorique» à ce sujet, selon le député.

Cette mise au point survient après que la Commission de la représentation électorale du Québec, présidée par le directeur général des élections, Pierre Reid, ait remis le 14 juin son rapport à l'Assemblée nationale sur la refonte de la carte électorale.

Dans ce rapport, on apprend que la Commission s'est penchée sur le statut particulier accordé à la circonscription des Îles-de-la-Madeleine par la Loi électorale.

«Il convient de rappeler que le statut particulier de cette circonscription est inscrit dans la Loi depuis 1895. À l'époque, les habitants des îles-de-la-Madeleine avaient demandé, par l'entremise d'une pétition, d'être séparés du reste du comté de Gaspé en raison de leurs caractéristiques géographiques et socio-économiques distinctes», lit-on dans le rapport.

Jugeant que les réalités qui justifiaient à l'époque ce statut particulier ont changé, la Commission invite l'Assemblée nationale à se pencher sur le statut particulier de la circonscription des Îles-de-la-Madeleine.

«Très mauvaise lecture de la situation»

«Les deux sont unanimes. Les raisons pour lesquelles ont a eu une circonscription en 1895 n'ont pas changées. Le directeur général des élections, M. Reid, fait une très mauvaise lecture de la situation actuelle», a indiqué le député Chevarie, après avoir recueilli l'opinion du premier ministre ainsi que de la ministre responsable de la Réforme des institutions démocratiques, Rita de Santis.

La Commission écrit qu'en 1895, la séparation physique des Îles du comté de Gaspé et les différences géographiques et socioéconomiques entre les deux régions justifiaient le statut particulier des Îles. Aujourd'hui, elle juge que ces conditions auraient changées.

«Les institutions aux Îles-de-la-Madeleine sont autonomes de la Gaspésie. Il n'y a aucun lien avec la Gaspésie. Sur le plan économique, on a pratiquement pas de relation avec la Gaspésie. [...] Les relations sont avec Québec, Montréal et les Maritimes», a défendu M. Chevarie.

Pour lui, la cause a déjà été entendue, alors que le gouvernement du Québec a adopté, le 4 mai 2016, un décret reconnaissant un statut particulier aux Îles-de-la-Madeleine lié à son caractère insulaire. «On a des facteurs insulaires qui nous distinguent de l'ensemble des circonscriptions du Québec.»

Le député rappelle que même si la Commission indique que «la circonscription des Îles-de-la-Madeleine comprend 10 767 électeurs et elle présente un écart de - 77,7 % par rapport à la moyenne provinciale», les Îles figurent parmi les municipalités les plus populeuses du Québec. «Pour avoir une voix à Québec, ça prend un député dans une circonscription provinciale. Ce n'est pas du tout la même relation entre un député fédéral et un député provincial compte tenu qu'il y a à peu près 25 ministères qui ont un impact important sur la vie quotidienne dans les circonscriptions provinciales», a terminé M. Chevarie.